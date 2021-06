Colas interminables para echar combustible a precio internacional

Interminables parecen las largas colas a las que se ven obligados hacer los maracayeros para poder llenar sus tanques con combustible, algunos para hacer sus diligencias personales más puntuales, trasladarse hasta sus puestos de trabajo o para trabajar y ganarse el pan que llevarán a su mesa.

Loading...

Finalizando mayo y lo que va del mes de junio la situación con el combustible se ha vuelto cuesta arriba, parece un juego de ruleta rusa, comentó Domingo Salazar.

Al mismo tiempo que mencionó, "realmente es un problema grave lo de la gasolina, peor aún cuando su precio es en divisas y nosotros ganamos en bolívares y no nos alcanza, tengo que ir reuniendo poco a poco para echar aunque sea 5 dólares que son 10 litros, para un total de casí 16 millones de bolívares y gano 3 millones 300 mil bolívares quincenales".

De igual forma, Luis Zallago indicó que no importa a la hora que se llegue a la cola, ya que siempre habrá un retraso. "Yo soy pensionado y lo que gano no me alcanza para nada, pero tengo mi carrito que me sirve para trasladarme para hacer mis diligencias, llegué a las 5:00 de la mañana y sólo voy a poder echar 10 litros que es para lo que me alcanza".

Mientras que Pedro Gavidia puntualizó, "yo trabajo como taxista e indudablemente me rinde más la gasolina subsidia para no cobrar tan cara las carreras y mantener a los clientes contentos, pero tenía 15 días varado esperando en una cola y como no logré nada, tuve que venir a echar a precio internacional para salir a trabajar, no queda de otra, hay que buscar la comida para llevar a la casa".

Juan Pérez aseveró, "parece mentira que nosotros siendo un país petrolero, nos veamos en la necesidad de estar haciendo cola para echar gasolina y de paso tener que pagar su precio en moneda extranjera, esto se lo llevó quien lo trajo y así quieren celebrar elecciones con cola, hambre y necesidad".

elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...