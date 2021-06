Calle Flores de San Mateo con servicios públicos deficientes

Vecinos y transeúntes de la calle Flores de San Mateo, municipio Bolívar, denunciaron estar cansados de ser víctimas de los múltiples inconvenientes que sufren a raíz del mal funcionamiento de los servicios públicos. Manifestaron sentirte completamente desprotegidos por parte de los entes competentes.

Loading...

En este sentido, los ciudadanos comentaron que deficiencias en el alumbrado público, falta de distribución de agua, casi nulo servicio de saneamiento de quebradas y el asfaltado que va en picada, son algunos de los inconvenientes con los que deben lidiar diariamente para poder mantener un nivel del vida "aceptable".

"Vivimos en el abandono. No podemos caminar en paz por los huecos, vivimos con miedo de que ante cualquier lluvia crezca la quebrada y por si fuera poco el ahorro energético aquí no existe, porque los pocos faros que hay están encendidos las 24 horas del día. Como quien dice, estamos en las manos de Dios", dijo la señora Carmen Pérez.

El señor Ricardo Torres, quien tiene 45 años viviendo en la zona agregó: "Estamos molestos por las deficiencias en los servicios públicos, el agua sólo viene de lunes a miércoles, obligándonos a llenar tobos y botellones. Tenemos partes de la calle como una "boca de lobo" y no obstante, la canal se encuentra llena de escombros, según vinieron a limpiar pero yo veo todo igual".

Por su parte, José Campos aseguró que por allí ya están cansados de hacer peticiones a las autoridades y no recibir respuestas positivas. "Hemos hecho tantos llamados y no hemos sido atendidos, hemos actuado por autogestión y colocado algunos focos, pero aún así se sigue necesitando, pues no contamos con los ingresos".

Entre tanto, los denunciantes hicieron un llamado a la Alcaldía de Bolívar y a los entes competentes, para que se aboquen al mejoramiento de los servicios públicos en la zona a la brevedad posible, así como también a que metan "la lupa" con las situaciones negativas que se están presentando. "Sabemos que en muchos casos la Alcaldía no tiene competencia en las instituciones autónomas como Corpoelec e Hidrocentro, pero nos puede meter la mano para que nos ayuden", puntualizaron.

DANIEL MELLADO | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...