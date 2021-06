Acumulación de basura incomoda a vecinos de sectores 9 y 10

Vecinos que habitan en los sectores 9 y 10 de Caña de Azúcar denunciaron que desde que quitaron los containers para echar la basura, el problema de contaminación, malos olores y proliferación de zancudos se ha vuelto un verdadero caos, pues cualquier sitio es bueno para lanzar los desechos sólidos.

Ramón Valbuena señaló que en el caso de su sector los habitantes echan los desperdicios y cualquier corotico que ya no sirva en la isla que divide a ambas comunidades.

"Cuando habían los container era en un solo sitio donde echábamos la basura y cuando el camión pasaba se la llevaba, pero ahora hay basura por todos lados y el camión pasa cuando se acuerda y nosotros vivimos con la contaminación latente".

Además las personas no toman conciencia y echan la basura en cualquier lugar. "Si tú recorres cualquier sector de Caña de Azúcar podrás ver la cantidad de desechos sólidos que hay por todos lados y no hay un cronograma para recogerla y de paso tocan una corneta para que las personas salgan corriendo a sacar la basura, fin de mundo, cuándo en nuestros tiempos había pasado una cosa así".

Por su parte, Luis Mesada expresó, "yo vivo de lo que otras personas botan, pues la pensión no me alcanza para comprar queso y mantequilla, así que no me queda alternativa que vivir de la basura".

APAGONES CONSTANTES

De igual forma, Carmen Teresa Pinto dijo que además de la basura, está el problema de la luz. "Los apagones son frecuentes y nadie parece importarle, es que ni dan explicación y mientras esto ocurre los bombillos se queman y los electrodomésticos dañándose y nadie responde por los daños ocasionados".

Hacemos un llamado a las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto y traten de resolver ambos problemas que los mantiene angustiados.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

