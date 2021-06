El próximo domingo 20 se celebra en Venezuela y en otras partes del mundo el Día del Padre, una fecha que si bien no guarda tanta atención como el de la Madre, también ocupa un espacio en la agenda de hijos, esposas, hermanos y amigos.

La situación misma que atraviesa el país en lo económico, obliga a muchos considerar qué comprar para consentir al "rey de la casa" este domingo. Además, la circunstancia de la pandemia motiva ser más creativo, toda vez que la fecha, en el caso de Venezuela, cae en semana radical, es decir, hay restricciones para evitar aglomeraciones.

En un rápido paseo por el centro de la Ciudad Jardín, se pulsó los planes que tienen algunos maracayeros para el 20 de junio y lo que más se dijo como solicitud de regalo o qué dar a papá, guarda relación con el amor.

José Bolívar es mototaxista y su puesto de comando está ubicado frente a la Catedral. El domingo trabajará, porque aseguró que "la masa no está pa` bollos como para quedarse descansando". El Día del Padre saldré a trabajar primero, comentó, desde las 7:00 de la mañana hasta el mediodía, y "luego me voy a la casa a compartir con la familia".

Indicó que lo más importante para celebrar el día es el compartir con los hijos, esposa y más allegados. "La cosa está dura, por eso no pienso en regalos. Si me tocara pedir diría que me den unos zapatos, pero todos sabemos la realidad que estamos viviendo. En fin, el amor de mis hijos es el mejor premio que uno tiene como padre, apuesto a ello", destacó.

Israel Narváez señaló por su parte, que sus hijos están muy grandes y actualmente se encuentran fuera del país. "Qué les puedo pedir, con un mensaje o una llamada será suficiente para celebrar. Ellos están muy lejos, cada uno por su parte, por eso a la distancia estaré pendiente de un te extraño papá, o te quiero, además de las felicitaciones", apuntó.



Tibisay Parra si tiene claro que regalar este domingo. "A los hombres le gusta mucho el dulce y las chucherías", detalló. "Le regalaremos eso, porque no hay para más, mi esposo con unos chocolates es feliz y nosotros más felices al verlo así", acotó.

Parra señaló que todos los años hay planes en su familia para no pasar bajo la mesa la fecha. "El sábado estoy segura alguno hablará de un sancocho para el domingo, eso es seguro, ya veremos de que lo hacemos, si de costilla, mondongo o un cruzado, los hombres además de dulceros son creativos en eso", enfatizó la dama.

La señora Mariángel Zambrano fue muy puntual al respecto. "Todos los años en familia celebramos el Día del Padre con una sopita, estoy segura que este año haremos lo mismo. Nos reunimos padres, hermanos, hijos y amigos y nos organizamos. Siempre se hace el esfuerzo para consentir a papá en medio de un sano compartir", aseveró.

Luis Ramírez sólo pide pasar la fecha en familia. "Mucho amor y comprensión para celebrar el día, eso es lo que cuenta", expuso.

Wilfredo Santoya pide vida y salud, puntualizando que es suficiente por la situación que se vive en el mundo a causa del Covid-19. "Mis hijos están lejos, fuera del país, pero si ellos me hacen llegar sus palabras de amor con eso estaré tranquilo. Si me llega otra cosa, ya es parte de ellos, pero con un te amo papá eso me llena", afirmó.

Luis Tovar en su caso, aseguró que pasará el día con familiares y amigos, porque sus hijos tomaron la decisión de irse del país buscando mejores oportunidades de vida. "Mi corazón está con mis hijos y estoy seguro, yo estoy en el de ellos, y ya eso me hace feliz. Soy un padre feliz, dedicado a mis chamos y creo ese es el mejor regalo. Estaré con mi gente en 23 de Enero, celebrando el Día del Padre, tal vez con el corazón arrugado, pero feliz porque sé que hicimos un buen papel como padre", argumentó.

