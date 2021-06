Bajan las ventas del tomate por el incremento en su precio

La venta de verduras y hortalizas, especialmente la del tomate, se ha puesto cuesta arriba por el incremento que se ha generado en su precio, según los vendedores de estos productos, por la falta de combustible para su traslado.

Durante los meses de marzo y abril, el kilo tomate estaba entre 400 y 800 mil bolívares, pero al comenzar el mes de mayo los precios se dispararon hasta 3 millones por kilo, lo que mermó su venta, según los verduderos.

En un recorrido realizado por algunos puestos de verduras ambulantes se pudo apreciar que el tomate permanece en los anaqueles, aunque su venta sea poca, dijo Andrés Malavé, vendedor.

"Antes de que se disparara su precio compraba hasta 5 cestas diarias de tomate y ofertaba a mis clientes y lo vendía como pan caliente, estaba tan barato que era la oportunidad de que las personas pudieran comer ensaladas, hacer salsas, en fin todo aquello que quisieran con los tomates, pero a 3 millones el kilo muchas personas compran 3 tomates cada 5 días, por eso compro una cesta semanal para que no se me dañe".

Por su parte, Erika Grimán, encargada de un puesto de frutas y verduras señaló, "las ventas del tomate no están tan buenas como antes, hay puestos donde se consigue hasta en 3 millones de bolívares, en mi caso lo tengo a 2 millones quinientos y las personas compran lo que necesita para el momento, que pueden ser 1 o 2 tomates, son muy pocos los que se llevan el kilo completo. Donde compro la mercancía nos dicen que el precio de todas las verduras ha aumentado, porque para el traslado de las mismas no hay gasoil ni gasolina, entonces es un valor agregado".

Resaltó que no han podido hacer más ofertas porque el precio no se los permite. "Esperemos que la situación mejore en cuanto a la distribución del combustible, para que no suban tanto el precio y se le pueda ofrecer a los clientes, calidad a buen precio".

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

