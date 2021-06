El Acuerdo de Salvación Nacional, a juicio del dirigente de la Causa R, Andrés Velásquez, es una propuesta seriamente estructurada y concertada que lleva como objetivo alcanzar una salida a la crisis política en el país, que a su juicio afecta directamente al pueblo venezolano.

Loading...

Las declaraciones del dirigente, corresponde a su intervención en un encuentro realizado en Maracay con representantes de la Causa R del estado Aragua, así como de otras organizaciones políticas opositoras a la gestión del presidente Nicolás Maduro Moros. Velásquez llegó acompañado del también líder opositor Alfredo Ramos, ex alcalde de Barquisimeto, municipio Iribarren del estado Lara.

"El Acuerdo de Salvación Nacional es propuesto por el presidente Juan Guaidó y apoyado por la coalición democrática unitaria y la comunidad internacional que acompaña la causa de la libertad en Venezuela", aseguró.

Velásquez, exgobernador del estado Bolívar y excandidato presidencial, resaltó que dicho acuerdo establece un cronograma electoral que ponga fin a la crisis política y atienda la crisis humanitaria, así como la vacunación masiva contra el Covid-19.

"Llegamos a Maracay para explicar, organizar y la necesidad de movilizar en función de dar todo el apoyo necesario al Acuerdo Integral de Salvación Nacional, además de fijar posición dentro del tema de participación o no en el proceso electoral regional del próximo 21 de noviembre, tal como lo ha convocado el CNE de Nicolás Maduro".

Puntualizó que esta propuesta "no es más de lo mismo", destacando que están seguros dentro de la Causa R y las organizaciones que les apoyan que están encaminados en alcanzar logros concretos. "No tenemos porque rendirnos, no son cosas fáciles, pero debemos continuar luchando para rescatar la credibilidad y la confianza de los venezolanos que nos permita seguir avanzando juntos hacia la restauración de la República, porque la lucha contra la dictadura, contra la tiranía, no tiene fecha de vencimiento", señaló.

Velásquez expresó que hay puntos vitales que deben quedar establecidos para el éxito de un cronograma electoral, mencionando en primer lugar, un CNE independiente, así como la depuración del REP, "que todos los venezolanos recuperen su derecho pleno a ejercer el voto, que puedan participar todos los candidatos sin inhabilitaciones montadas a última hora, que se respeten los resultados y no te coloquen en paralelo un protector si no ganan".

En segundo lugar, dijo, tienen que permitir el apoyo y observación internacional de todo el proceso, que la seguridad y custodia de los eventos electorales no estén exclusivamente en manos de la FANB, que cuente con "la veeduría, acompañamiento y contraloría de la sociedad civil", que los partidos y las organizaciones políticas recuperen sus tarjetas y símbolos, entre otros aspectos.

21N: ALGO INÚTIL

Para Andrés Velásquez, participar en el proceso electoral del próximo 21 de noviembre "convocado por Maduro y su CNE" es "algo inútil" para el pueblo venezolano, afirmando que desde el punto de vista de la solución política, no es ninguna herramienta para "derrotar la tiranía de Maduro".

"Si no se alcanzan las condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso comicial, las elecciones regionales del 21N son inútiles", recalcó el exgobernador.

Aseguró que no es momento de verdades a medias, enfatizando, "sólo un cronograma electoral que incluya elecciones presidenciales libres, justas y verificables puede lograr la solución política que exige la crisis compleja que vivimos en Venezuela y hacia allí debemos enfilar toda estrategia para sacar a los venezolanos de esta tragedia humanitaria".

La Causa R sigue fijando posición, apuntó Velásquez, indicando que su organización estaría participando bajo una condición clara, "si le ponen fecha a las elecciones presidenciales, participaremos en las elecciones regionales".

Hay otra condición, que es fundamental, y se trata del derecho al voto. "Puedo hablar con autoridad moral, al ser objeto del fraude en el caso del estado Bolívar, por ello pedimos que el voto se respeta, porque el voto tiene la facultad de elegir, porque voto que no elige, es una fantasía", acotó.

NEGOCIACIÓN

Con relación a la convocatoria de negociación entre el Ejecutivo Nacional y sectores de la oposición venezolana, Velásquez subrayó que no quiere venderle a nadie ninguna falsa expectativa. "No vengo a decirle al pueblo que esta vez si va a tener resultados, porque recordemos que proyectos políticos de dictadores como Maduro, son proyectos políticos a perpetuidad, y ellos lo han dicho y no lo ocultan, aquí no hay alternancia en el poder, por ello sus permanentes postulaciones indeterminadas en los procesos electores".

- La eventual negociación con Maduro debe ser rápida y generar resultados concretos - precisó, pero hizo un llamado de alerta, "hay que estar atentos ante cualquier acción que se interprete como una trampa".

Por ello, dijo, "los países garantes que ahora nos acompañan tienen que tener claro que al dictador hay que forzarlo y eso va a depender de toda la presión interna que se pueda hacer, así como de toda la presión externa.

El dirigente opositor envió un mensaje a quienes se oponen a la gestión chavista, "es el momento de estar unidos, sin necesidad de aliarse con el régimen".

HBRI. | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...