Los centros educativos no están aptos para recibir a los estudiantes

A juicio de algunos docentes que aún se mantienen activos en los centros educativos aragüeños, las escuelas y liceos no están listos para recibir a la población estudiantil para el próximo año escolar que comenzaría en septiembre 2021.

Loading...

Según los educadores, la infraestructura se ha ido deteriorando al tal punto que muchas escuelas no cuentan con una pared perimetral sólida, los espacios deportivos y aulas de clases han sido desmanteladas por los amigos de lo ajeno.

La profesora Maribel Bernal, quien se desempeña como docente en el liceo nocturno Francisco de Miranda en Linares Alcántara, nos dijo que hay que hacer unos arreglos bastante profundos antes de iniciar las clases.

"Hay que pintar, instalar el sistema de agua, arreglar los baños y recuperar aquellos pupitres que están dañados, en fin las condiciones no están dadas".

Asimismo, el profesor Evenny Castillo aseguró, "ese anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro de retomar las clases presenciales, debe venir acompañado de un rescate total de las infraestructura que están en el piso, porque después que se inició la pandemia, todos nos olvidamos de ellas. Como profesor soy partidario que al estudiante hay que ofrecerle calidad en conocimiento y en espacios que les permitan desarrollarse".

Adriana Lara también docente aragüeña señaló, "para nadie es un secreto que las condiciones no están dadas para que volvamos a las aulas, ya que la mayorías de las escuelas han sido desmanteladas, hasta los bombillos se han llevado. Esas jornadas que están haciendo es un rápido, por donde pasa la reina como dice el dicho, pero los problemas de fondo no están siendo resueltos".

Algunos docentes aseguran que el gobierno regional debe visitar y constatar el estado de las escuelas, para tomar la decisión de iniciar las clases presenciales. "No podemos ir a clases presenciales si los estudiantes no tienen donde sentarse, donde tomar agua potable, no tienen donde hacer ejercicios, entonces qué clase de educación les estamos ofreciendo", terminaron diciendo los docentes.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...