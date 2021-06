Un ruso arrastra un avión de 40 toneladas bate récord

Los aviones sobrevuelan los cielos pero en Rusia también los arrastran. El denominado hombre más fuerte del país europeo, Elbrus Nigmatullin, ha conseguido un nuevo récord del mundo al arrastrar con cuerdas el modelo de avión Boeing 737-500 de, nada más y nada menos,36 toneladas.

Nigmatullin ha sido nombrado cuatro veces el hombre más fuerte de Rusia y en su hitos más destacados se encuentra el levantar un camello a pulso o remolcar un enorme camión de 26 toneladas. Aún así, la fama de este nativo de Bashkiria le viene desde el año 2006 cuando remolcó al catamarán Ivan Kalita de 186 toneladas a lo largo de 10 metros en el río Moscova, y luego, un barco que pesaba 760 toneladas por 20 metros.

Al parecer, Elbrús no es sólo el monte más grande de Europa, también resulta ser el nombre de uno de los hombres más fuertes de todos los tiempos. El deportista, de 46 años de edad, al finalizar la proeza afirmó «tenía la sensación de que no podría moverlo. Me alegro de haber logrado romper mi récord».

