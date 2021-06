Nuevo reto de TikTok puede ocasionar infartos y asfixia

Los retos virales de TikTok suelen ser motivo de atención por captar el interés de los más jóvenes; y uno en particular; que se ha vuelto tendencia recientemente, ha despertado preocupación entre la comunidad médica por su riesgo de causar infartos e incluso cortar la respiración.

De esta manera, el desafío conocido como ‘dry scooping’ consiste en consumir una cucharada de un suplemento deportivo en polvo; sin diluirlo en agua, argumentando que de esta manera es mejor para el entrenamiento. La revista Women’s Health explica que la idea es supuestamente «maximizar» los efectos energizantes del producto, pero en realidad las consecuencias para la salud pueden ser graves.

Asimismo, una joven de 20 años aficionada al deporte, llamada Briatney Portillo; una de las que decidió llevar a cabo el reto tras ver la tendencia en la plataforma de videos cortos. Al poco tiempo de empezar su entrenamiento; empezó a experimentar malestar que se fue agravando y tuvo que ser trasladada a un hospital con síntomas de un ataque cardiaco. La mujer publicó un video desde la clínica mientras permanecía conectada a electrodos.

Por su parte, la cardióloga Joy Gelbman explica que no se tiene certeza de los componentes de este tipo de suplementos, ya que al menos en EE.UU. no está regulado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). «Ciertamente, si va a tomar uno; y mucho menos de una manera que no es la sugerida, debe darse cuenta de que está corriendo un riesgo», señala.

Cabe destacar, que la especialista recuerda que por lo general contienen altos niveles de azúcar y cafeína, lo que puede inducir a un infarto. Advierte que una gran dosis de cafeína «puede aumentar la presión arterial o alterar la frecuencia cardíaca«, lo que puede ser peligroso incluso para alguien joven y saludable.

