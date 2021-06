Lenta la jornada del viernes pero siguió el plan de vacunación masiva

La experiencia del pasado jueves no fue la misma que se vivió ayer en la II Fase del Plan de Vacunación Masiva en Maracay. Si el día anterior reinó la organización y el civismo en las instalaciones de Corposalud, que se destacó a lo largo y ancho del territorio aragüeño, que incluso, fue del conocimiento público en todo el país, gracias al despliegue informativo de los medios regionales de difusión y las redes digitales, el viernes "se echó" un paso para atrás, porque la jornada se hizo lenta y nuevamente se sintió la noción de desconcierto entre algunas personas que se hicieron presentes en el lugar, sin ser convocadas previamente.

Si bien, se inició con la atención desde temprano, las colas se hicieron "pesadas" en la entrada de la Corporación de Salud, que hasta dos horas aproximadamente tuvieron que esperar las personas para ingresar bajo el sol de la mañana, fuerte y caluroso.

El personal paramédico con la responsabilidad de atender emergencias, ayer tuvo acción, debido a los estados de salud de algunos abuelitos que conformaban "las colas"; poco se explicó al respecto, pero se pudo evidenciar que ordenaron ubicar a unos de un lado, considerando que estaban aptos para aguantar en la fila, y a otros, a un extremo distinto, estimando que deberían estar en ese sitio, quienes tuvieran alguna discapacidad. El resultado, lentitud y reacciones airadas.

Otro factor que sobresalió este viernes fue la asistencia de personas que no recibieron el mensaje del Sistema Patria ni de otra plataforma. "Yo no recibí el mensaje de ninguna parte, pero me preocupa quedar sin ser vacunado, por eso me vine para acá", dijo Alcides Ramones, un señor de 67 años.

Un amigo mío, señaló, me manifestó, que si no me llaman, quedaré fuera de este plan y en ningún momento recibiré la dosis. "La gente de seguridad de aquí afuera, te regañan como si uno fuera un muchachito. Deben entender la preocupación, sabemos que ellos están presionados, pero nosotros también tenemos incertidumbre", apuntó Ramones.

La señora Leticia Acosta de igual manera expuso que llegó al lugar a buscar información, resaltando, "me voy peor de lo que vine, nadie supo explicar nada".

Acosta mencionó que fue víctima de los regaños de algunas personas que tienen la responsabilidad de garantizar un proceso rápido, aseverando que en ocasiones se convierten en unos "energúmenos".

"Uno escucha a Marco Torres, que pide proteger a los viejitos, a los abuelitos, pero el gobernador debe saber que no le hacen caso. Cuando venga a Corposalud, salga y vea, claro, los señores esos se comportarán como unos corderitos cuando vean al gobernador. Hoy uno de esos señores me gritaba, y todos escucharon, señora, usted está muy mayorcita para yo regañarla. Es verdad, yo puedo ser su abuela y él es un falta de respeto", aseveró Leticia Acosta.



RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA

El viernes se escucharon varias denuncias sobre el trato de algunos integrantes del grupo de seguridad instalado en las afueras de Corposalud, situación que se debe corregir, pero nuevamente el reconocimiento de este Plan se lo llevó el personal de enfermería, que sin duda alguna viene realizando un excelente trabajo.

Las personas que se retiran del lugar, al ser consultado sobre el desarrollo de todo el proceso de vacunación subrayan la atención de las enfermeras y los enfermeros. Se escucha: "son muy amables"; "tienen un corazón grande"; "esas muchachas son tan cariñosas, siempre tienen una sonrisa"; "tienen unas manos que Dios se las cuide y proteja, porque no se siente cuando te colocan la vacuna", "Las enfermeras realmente son unas heroínas".

FORTALECER LA CAMPAÑA

Ante la posición de algunas personas de aprovecharse de las redes sociales digitales para desinformar, se hace necesario que el gobierno regional blinde sus campañas informativas y propagandísticas para orientar a la ciudadanía en general.

No basta solamente con los despachos oficiales, que en muchas ocasiones "se quedan en el camino" o cuando llegan a sus destinatarios "son engavetados". Deben fortalecer sus estrategias, incluso, apoyarse en los medios regionales de difusión privados para garantizar que los mensajes lleguen.

Ayer, algunos medios privados no pudieron ingresar a Corposalud, por una orden de un funcionario del cual no se supo su identidad. Se perdió una gran oportunidad para transmitir tranquilidad al pueblo.

FUNCIONA EL SISTEMA PATRIA

Carmen Elena de Hernández: "Lo que fue el proceso de vacunación, adentro, fue muy rápido. Las enfermeras unos amores. Me vine para acá porque me llegó el mensaje ayer tardecita. Gracias a Dios, ya tengo la primera dosis".

HBRI. | elsiglo

