Organización y civismo en otra jornada de vacunación masiva

Todo hace pensar que los contratiempos dieron una gran lección en la II Fase del Plan Masivo de Vacunación contra el Covid-19 y en el día de ayer se vivió una jornada de cordura y disciplina dentro de las instalaciones de Corposalud.

Como se viene realizando, se presentaron ciudadanos de la tercera edad, que de acuerdo a la información confirmada en el lugar, fueron atendidos personas mayores de 59 años.

Un ambiente de organización y civismo se respiró dentro de la Corporación de Salud del estado Aragua. Los ciudadanos que se presentaron para la vacunación, recibieron previo llamado (un día antes y por vía mensaje de texto a través del Sistema Patria). Al llegar, tomaban su puesto en la "colita" de entrada, y en pocos minutos les hacían pasar al interior de la institución, para tomar nuevamente un lugar, donde aguardaban hasta que eran guiados a las salas destinadas para la vacunación.

Dentro, el proceso se realizaba en un promedio entre cinco y diez minutos, que dependía del procedimiento de registro y la vacunación.

A las personas que se les aplicó la vacuna, recibieron una tarjeta o cartón con sus datos, que les garantiza que en 21 días se pueden colocar la segunda dosis.



Cabe destacar que se está aplicando la vacuna Sputnik V, de fabricación rusa, que de acuerdo a los reportes, "tiene una efectividad del 97.6% contra el Covid-19 en una evaluación del "mundo real" basada en datos de 3.8 millones de personas, de acuerdo con el Instituto Gamaleya de Moscú y el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), sus desarrolladores".

Cabe destacar, que el gobernador del estado Aragua, general Rodolfo Marco Torres se hizo presente en la jornada de ayer, cerciorándose de todos los procedimientos. Compartió con los ciudadanos convocados para la vacunación, así como con el personal de salud presente.



En declaraciones, Marco Torres enfatizó que se está cumpliendo con los lineamientos emanados desde el Ejecutivo Nacional. "El presidente Nicolás Maduro que ha estado muy preocupado por el tema del Covid, nos dio las orientaciones para beneficio de las personas mayores de 59 años", mencionó.

Resaltó el Gobernador que la actividad se desarrolla de manera extraordinaria, para desmentir la campaña que se ha emprendido en virtud de descalificar este Plan Masivo de Vacunación en la región.



"Estamos realizando todo organizadamente, por lo que instamos a esperar el mensaje a través del Sistema Patria o registrarse en el portal web del Ministerio de Salud", afirmó.

Marco Torres resaltó el trabajo que viene realizando el personal de salud, subrayando el compromiso de los médicos y enfermeras durante estas jornadas.

Aseguró que su gestión está realizando todo el esfuerzo para ir vacunando a la población "poco a poco".

EVALÚA EL SOBERANO

Ana Zambrano: "Ha sido todo muy rápido. Algunas personas me dijeron que esto era un despelote y realimente fue fácil. No duré 10 minutos entre entrar y salir. Ya me coloqué la primera dosis y repito, todo fue rápido"

Pablo Pérez: "Agradezco a las autoridades por este operativo, porque ya logré vacunarme, gracias a las enfermeras y a los doctores. Hasta el gobernador vio cuando me vacunaron. Hay que tener confianza en esta vacuna Sputnik V".

Vicente Suárez: "Yo me coloqué esa vacuna y ni siquiera me dolió. Me llamaron ayer (el miércoles) por el Sistema Patria y aquí vine a cumplir. Me voy tranquilo y sin dolor".

Héctor Colmenares: "Esto es una muestra que el Gobierno Nacional hace las cosas bien por todos los venezolanos. Responsabilidad y esfuerzo se llama esto. El bloqueo internacional queda rezagado con este Plan Masivo de Vacunación".

Manuel Morales: "Esta es la opción para salvar vida y yo vengo a cuidar la mía. Gracias a todas las personas que nos atendieron, en especial a las enfermeras y médicos"

Yerli Hernández: "Hoy vine porque recibí ayer (el miércoles) la convocatoria por el Sistema Patria. Me vengo a colocar la primera dosis, todo está muy tranquilo, es rápido y seguro".

Salvio Colmenares: "Se puede entender que hay mucha preocupación por colocarse esta vacuna, pero no se puede caer en desespero. Hay muchos opinadores de oficio que lo único que hacen es tergiversar la realidad".

Omar Bello: "No tengo miedo de colocarme la vacuna, porque no creo que esto lo vaya a matar a uno. Realmente uno sabe el esfuerzo que se está haciendo para cumplir con estas jornadas. Confiamos que todos seremos vacunados".

Rafael Escalona: "Tranquilidad, eso es lo que debemos tener para no ocasionar un caos. No crean en informaciones infundadas, esperen que los convoquen por el Sistema Patria, ya verás que pasará, porque cuando menos lo pensé, me llamaron".

Andrés Osorio: "La confianza es que saldremos adelante en todo esto. Con la colaboración de todos nosotros lograremos que estas jornadas sean más rápidas y seguras. Tenemos que agradecer al presidente Maduro y al gobernador Marco Torres".

HBRI. | elsiglo

