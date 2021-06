Confusión por mecanismo de vacunación generó caos en Corposalud

Desde muy temprano, más de 3 mil personas llegaron a las instalaciones de Corposalud, ubicada en Las Delicias de Maracay, con la intención de vacunarse, de acuerdo a una versión existente en las redes sociales sobre el mecanismo de la jornada, no obstante, dicha información resultó ser falsa, lo que generó el caos en el sitio.

Loading...

Una de las personas que se encontraba en el lugar fue Samuel Rangel, quien acudió a Corposalud desde las 3:00 de la madrugada a pesar de que no fue convocado por mensaje de texto del sistema Patria.

"Exigimos que alguien nos hable con la verdad y que nos digan si realmente van a vacunar y cuáles son los mecanismos, muchas personas vinieron el martes y los vacunaron sin contratiempo, ahora no hay respuesta, hay cola por todos lados y nadie dice nada, las puertas de Corposalud están cerradas".

De igual forma, María de Rodríguez se quejó de la presunta falta de información por parte de las autoridades. "No se ponen de acuerdo para dar la información correcta y así evitamos la aglomeración de personas. Parece mentira pero esta situación angustia, pues en el mensaje decía que los puntos para vacunarse era Corposalud, para mayores de 60 años, Gobernación, Las Ballenas, y el IRDA era para las personas menores de 59 años y toda esa información es falsa".

Mientras que Martina Lozada comentó: "Estamos confundidos con tanta información, a mi me llegó el mensaje y llegué a las 5:00 de la mañana y aún no me dicen a qué hora es que me van a colocar la vacuna. Hay aglomeración de personas en las puertas de Corposalud, hay una cola que está haciendo la sociedad civil, hay otra cola de los empleados de la salud, muchas colas y no hay una información certera de que es lo qué van hacer".

Así mismo, Ingrid Camelio enfatizó que "el problema que más nos preocupa es el cruce de información, las personas que estamos hoy aquí vinimos porque nos enviaron una convocatoria a través de un mensaje de texto y WhatsApp, pero al parecer era falsa y por eso nos organizamos y estamos anotándonos en una lista, la cual le vamos a dar a los representantes de Corposalud para que podamos vacunarnos y esperamos que sea así".

Para finalizar, Pedro Cacique dijo que desde muy temprano llegó a la sede de Corposalud, en compañía de un grupo de vecinos de San Jacinto, "y son las 10:00 de la mañana y aún no hay un pronunciamiento oficial de qué va a pasar con nosotros. Lo cierto es que somos muchas las personas que necesitamos vacunarnos y no dejaremos de insistir".

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...