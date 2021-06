Fallas en la recolección de basura preocupa a vecinos de La Coromoto

Vecinos de la Avenida 107 de La Coromoto denunciaron que el camión del aseo urbano no pasa con frecuencia por la zona, lo que con frecuencia genera la acumulación de los desperdicios que necesariamente son sacados a la vía pública por los residentes.

Aseguraron que el camión del aseo pasa solamente por las vías principales, mientras que en las transversales desde hace mucho tiempo no cuentan con el servicio.

En este sentido, José Giménez mencionó que en ocasiones deben darle cualquier producto alimenticio a los trabajadores del aseo urbano, "esa es la única forma que ellos pasen por las calles, pero del resto debemos sacar la basura a la vía principal".

Giménez destacó que los locales comerciales de la zona si cuentan con el servicio de aseo urbano, "antes pasaba tres veces a la semana, los días lunes, miércoles y sábado específicamente, pero ahora no, a la fecha tenemos 20 días que no ha pasado y por eso la cantidad de basura en las calles".

Mencionó que aparte de la basura, tampoco cuentan con el alumbrado público, "esto es una boca de lobo, al menos no tenemos tantos delincuentes pero es porque la misma situación país los ha obligado a irse, ya que tampoco tenemos presencia policial, en una oportunidad tuvimos un inconveniente y cuando llamamos a la policía nos indicaron que no tenían gasolina".

De igual forma, Héctor Ampueba indicó que ya los vecinos no conocen cuando será el día que pase el camión del aseo urbano, "la mayoría de los comercios tienen poder adquisitivo para pagar por el servicio, pero nosotros no lo tenemos y por esa razón no sabemos qué hacer con la basura y no nos queda de otra que sacarla a la calle".

Ampueba resaltó que ya tienen mucho tiempo que no cuentan con el servicio de aseo urbano, "cuando sale una denuncia en algún medio de comunicación allí es que pasa, esta zona tiene muchos problemas ya que colinda con Mario Briceño Iragorry y ellos los que hacen es lanzarse la pelota y nosotros seguimos llevando golpes y pasando necesidades".

Por último, hicieron un llamado a la Alcaldía del municipio Girardot para que se cree un plan de recolección de basura y de esta forma poder eliminar todos aquellos focos de contaminación que se observan en las calles.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

