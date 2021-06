Comerciantes y habitantes de San José, específicamente los que hacen vida en la Calle 10 con Primera Avenida, se han visto afectados por el desbordamiento de las aguas residuales y los malos olores que se generan.

Manifestaron que el problema empeoró desde hace aproximadamente tres meses cuando las cloacas colapsaron por completo, sin embargo, desde hace varios meses cuando llueve, las calles se llenan de aguas residuales.

Al respecto, Roberto Sereno destacó que con el pasar de los días la problemática ha empeorado, "hemos formulado la denuncia en las diferentes instituciones del estado y hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta, mientras tenemos que vivir con las aguas negras en las calles".

Sereno detalló que con la llegada de la temporada de las lluvias el problema empeora, "ya en los baños el agua se devuelve y cuando llueve las cañerías parecen unas fuentes, el sistema de aguas negras ya no da y debe ser sustituido".

Asimismo, Lisbeth Soto indicó que en sector habitan niños y adultos mayores, "el mal olor es insoportable, aparte de eso cuando salimos a las calles tenemos que estar pendiente de no pisar nada de esa agua sucia, así no podemos vivir".

Destacó que para los encargados y dueños de establecimientos el problema se ha convertido en todo un dolor de cabeza, "nadie ha venido y tenemos las aguas sucias frente a nuestros locales, los baños burbujean, siempre el sistema ha estado colapsado pero está vez es mucho peor todo".

Los habitantes de la zona hicieron un llamado a los organismos gubernamentales para que a la brevedad posible se aboquen a solucionar el problema, ya que temen que con el pasar de los días el asfalto colapse y la situación sea mucho peor.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | ARLENIS LÓPEZ (pasante)

