Proyecto de reglamento del ejercicio de la educación es una "guillotina"

A juicio de los representantes de la Sindicato Único del Magisterio de Aragua (SUMA), el nuevo proyecto de reglamento en el ejercicio de la profesión docente, es una locura dejarlo en manos de personas que no están capacitadas.

Así lo señaló el profesor Henry Medina, presidente de este sindicato, en compañía de los profesores Maribel Bernal, David Rodríguez y Evenny Castillo, detallando que dicho instrumento que pretenden convertir en Ley deja a los educadores en manos de las personas equivocadas.

"Con este proyecto se destruyen todas las jerarquías del docente y todos los procesos de selección para entrar a los planteles a dar clases y se deja en manos de factores políticos como lo son los consejos comunales en primera instancia, es una locura dejar ese tipo de decisiones que tienen que ver con la educación de nuestros hijos y nietos en manos de personas que no tienen el más mínimo conocimiento".

Además se reduce el ingreso a los centros educativos, debido a que no hay una evaluación con criterio que permita ubicar según su experiencia y la capacidad del maestro.

"No podemos dejar en manos de personas ajenas a nuestra profesión el destino de la educación de los venezolanos, así todos los docentes debemos estar pendiente de la situación, porque destruyen la carrera docente y luchar para que locuras como estas no se den, no debemos permitir que esto se apruebe, hay que mantenerse atentos", indicó.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA

