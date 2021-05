Xiaomi bate records con su nuevo sistema de carga rápida para móviles

Xiaomi ha presentado esta semana un nuevo sistema de carga rápida sorprendentemente rápido. Concretamente, es capaz de transmitir hasta 200 vatios de potencia por cable, lo que se traduce en una recarga completa de la batería en menos de diez minutos.

De esta manera, Xiaomi ha utilizado una versión modificada del Mi 11 Pro con una batería de 4.000 mAh. Por cable, la compañía ha logrado recargarla por completo en unos ocho minutos; inalámbricamente, la operación se ha completado en 15 minutos. En este último caso, la potencia máxima de este nuevo sistema es 120 vatios, 80 menos que al hacerlo por cable.

Por el cual, la compañía no ha revelado si esta tecnología de carga rápida llegará a algún smartphone en los próximos meses. No obstante, no sería una sorpresa que así fuera. El año pasado, Xiaomi presentó en sociedad el Mi 10 Ultra, con un sistema de carga rápida de 120 vatios que superaba ampliamente a la mayoría de productos de la competencia. Curiosamente, el Mi 11 Ultra, su sucesor, cuenta con un sistema de carga más lento (67 vatios).

Por el cual, el contexto estas cifras: el iPhone 12 Pro admite, como máximo, 20 vatios de potencia. Y lo mismo sucede con el Galaxy S21 Ultra, que admite un máximo de 25 vatios.

