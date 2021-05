El francés Fabio Quartarar, estableció este sábado un nuevo récord del circuito de Mugello y sumó su cuarta "pole position" consecutiva al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Italia de MotoGP.

Quartararo paró el crono en 1:45.187; con el que desbancó el anterior récord absoluto; que había establecido por la mañana el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) en 1:45.456; un registro que también batió el transalpino aunque para finalizar segundo.

Con un importante retraso horario por el gravísimo accidente sufrido por el suizo Jason Dupasquier en la clasificación de Moto3; comenzaron los cuartos entrenamientos libres de MotoGP; que dominó el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1); con el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21); dominador de las últimas tandas de pruebas; en la segunda posición a escasamente una décima de segundo.

Unos libres que valen para preparar la carrera por disputarse prácticamente a la misma hora y en los que una vez más las Yamaha y Ducati fueron protagonistas, con la Honda del japonés Takaaki Nakagami y la Suzuki del español Alex Rins como mejores actores secundarios, también a poco más de una décima de segundo.

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) fue el primer líder de la primera clasificación, superado por el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20), mientras Marc Márquez pegaba literalmente su Repsol Honda RC 213 V al rebufo de la Yamaha YZR M 1 de Maverick Viñales para intentar conseguir un buen tiempo.

Tanto a Viñales como a Márquez les molestó a final de recta el japonés Takaaki Nakagami, al que se encontraron en medio de la pista y les "fastidió" la vuelta, por lo que ambos decidieron entrar en sus talleres para hacer el primer cambio de neumáticos, en tanto que el nipón se ponía primero, con 1:46.195.

