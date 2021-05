López le pide a Perú no repetir el "desastre político" de Venezuela

El líder opositor venezolano Leopoldo López pidió este sábado a los peruanos no repetir el "desastre político" de Venezuela en la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 6 de junio entre Pedro Castillo (izquierda) y Keiko Fujimori (derecha).

Durante su participación en el foro "Amenazas a las democracias", organizado en Lima por la Fundación Friedrich Naumann y la organización Invertir Libertad, López aseguró que llegó a la capital peruana "desde el futuro" para advertir al peligro que representa la candidatura de Castillo.

Para López, el proyecto político que plantea Castillo es similar al del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez cuando plantea convocar una Asamblea Constituyente para reformar el estado y un modelo económico que no ha resuelto las brechas sociales.

"Venimos del futuro. Vivimos las consecuencias del modelo que hoy se presenta en otras partes como salvación nacional. Ese modelo es hambre, destrucción de la economía y pérdida de empleo. Es un modelo que se puede presentar como la reivindicación y la revancha de lo que ha ocurrido, pero lo que viene es peor", relató López.

"Tenemos que evitar que cualquier otro país transite el camino que ha hecho Venezuela", añadió.

El opositor venezolano, sobre el que recientemente Venezuela ha solicitado a España su extradición, aseguró que su país pasó de ser el país más próspero de América Latina, al que otros países valoraban por su infraestructura, a ser el país más pobre, por delante incluso de Haití.

"No se destruyó por una guerra o un desastre natural, sino por desastre político, un modelo político y una dictadura que derivó en tiranía. Se destruyó ante la vista del mundo entero. Cuando éramos pocos que lo denunciábamos, nos decían que estábamos exagerando", comentó López.

CADA VENEZOLANO, UN TESTIMONIO

Por eso, el político aconsejó a los peruanos escuchar los testimonios del cerca del millón de venezolanos que residen actualmente en Perú, parte de los 4,6 millones que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reconoce que han abandonado Venezuela en los últimos años por la grave crisis económica del país.

"Cada venezolano que está en las calles de Lima tiene un testimonio de por qué salió de nuestro país. Que sepan no están aquí por voluntad. Están aquí porque fueron expulsados de su país", afirmó López.

El coordinador nacional de Voluntad Popular reconoció que el modelo económico que ha seguido Perú en los últimos 30 años "no ha sido perfecto como no lo ha sido en ningún país de América Latina, pero esas desigualdades se tienen que corregir en democracia".

"Cuiden lo que tienen y mejoren su democracia desde adentro y no permitan que con una propuesta autoritaria que promueve la violencia, la confrontación y división se destruya todo un país",

López incidió en que los peruanos tienen la posibilidad de decidir su futuro con un mecanismo que a los venezolanos les ha costado "sangre, persecución, cárcel y hasta muerte"

"Eso no significa que no sean críticos con los políticos y el sistema, pero hay que mejorarlo en democracia. Si insistimos en un modelo como ese, lo que viene es desolación, hambre y tristeza, y no queremos eso para Perú", concluyó.

POLÉMICO PASO POR MIGRACIONES

La intervención de López comenzó casi cuatro horas tarde debido a problemas migratorios; pues carecía del visado especial que Perú les exige a todos los venezolanos para ingresar a su territorio.

Esta circunstancia fue resuelta con una autorización expedida en cuestión de horas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú; que en semanas anteriores había denunciado; como injerencia en las elecciones las manifestaciones de los expresidentes de Bolivia Evo Morales y; de Uruguay José Mujica a favor de Castillo.

Mientras esperaba el documento de Cancillería, López aseguró en redes sociales que le estaban vulnerando "la libertad de expresión" al no permitirle; ingresar "coincidentemente cuando venía a conversar sobre la experiencia del autoritarismo en Venezuela".

Una vez ya pasado el control migratorio, López; que llegó a Lima junto a su esposa, Lilian Tintori, aseguró que pudo entrar a Perú gracias "a la presión popular y; al apoyo de los peruanos demócratas, todos aquellos que creen en la libertad".

EFE

