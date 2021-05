En el último día de montaña y cuando las dudas se cernían sobre él, el colombiano Egan Bernal (INEOS), apoyado en su gran equipo, solventó la etapa reina con maestría y sentenció la carrera, mientras que el italiano Damiano Caruso, más valiente que nunca, se llevó la jornada tras un lejano ataque y consolidó su segundo puesto de la general.

Fue la etapa más vistosa de la carrera; con el francés Romain Bardet y Caruso poniendo en jaque la carrera, especialmente el transalpino; que se valió de Pello Bilbao para intentar dar un vuelco imposible a la general.

