Habitantes de Campo Alegre en el municipio Girardot, hicieron saber de algunos intereses de ubicar un botadero en el sector, situación que provoca otra preocupación en ellos, que se suma al dolor de cabeza que representa el lago Los Tacarigua que sigue ganando espacio vertiginosamente.

"No terminamos de salir de la zozobra por las aguas del lago, cuando ya se nos presenta otra circunstancia, como lo es el improvisado botadero que instauraron", denunció Vilma Álvarez, que estaba en compañía de Antonio Blanco y otros vecinos.

Precisaron que hechos los locos están permitiendo botar basura, escombros y animales muertos en la zona del medio muro, al final de la calle Independencia o principal de Campo Alegre.

"A la callaíta ya dejan descargar los camiones y camionetas repletos de basura, sin ningún tipo de control sanitario y supervisión. Llegan a cada instante, botan y se van, luego algunos señores comienzan con la quema", destacó Álvarez.

Enfatizó la ciudadana que muchos habitantes de las distintas calles cercanas al final de la calle principal de Campo Alegre han presentado problemas respiratorios por el humo de las quemas.

"Definitivamente no pegamos una. Todavía vivimos en unas condiciones bastante difíciles a causa del Lago y ahora viene esto, este botadero, qué otra cosa nos puede pasar o qué más falta que nos pase", mencionó.

Álvarez dijo que el Gobierno nacional tiene que abocarse a la situación de Campo Alegre, en especial, revisar lo que está ocurriendo con las familias que viven en condición de riesgo.

"Definitivamente no prestan atención a la decisión del TSJ, en su sentencia 1.632, que ordena que mientras estemos enla zona, nos deben garantizar la calidad de vida. No nos indemnizan para poder comprar un techo digno y ahora aparece este botadero, pregunto, porqué no se van para el bote de San Vicente. Claro, no lo hacen, porque allá si tienen que pagar para descargar toda su basura", argumentó.

Nuevamente pido, afirmó Álvarez, nos escuchen, apuntando, que no es calidad de vida lo que están viviendo. "El comandante Chávez repetía mucho, amor con amor se paga, nosotros le hemos dado a este proceso, y ni un suspiro de amor nos dan para estar tranquilos, es una lástima que vivamos en estas circunstancias", concluyó.

