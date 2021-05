Pensionados del eje Este acudieron a los bancos a retirar su dinero

Con el inicio de esta semana de flexibilización, los adultos mayores del eje Este del estado Aragua comenzaron a hacer su cola en las afueras de los bancos para cobrar sus pensiones, lo que los hace manifestar nuevamente su inconformidad con el servicio que están recibiendo, el mismo que los tiene pasando "roncha".

Y es que las personas de la tercera edad y jubilados de esta parte del territorio aragüeño informaron que aunque el pago ya fue realizado, para el momento al parecer no todos han recibido el total del dinero en efectivo, ya que sólo les dispensan una pequeña cantidad que les alcanza sólo para cancelar el pasaje diario.

En este sentido, quienes se encontraban en la cola puntualizaron que ya no sólo deben llevar sol, pasar hambre, arriesgarse a la inseguridad, sino que ahora deben caminar desde sus casas hasta el banco, porque no cuentan con efectivo suficiente, ya que lo poco que les dieron en el mes anterior se les fue en su traslado y el poquito restante fue utilizado para comprar alimentos.

"Es fuerte lo que tenemos que pasar nosotros los abuelitos, no sólo aquí sino en todo el país para poder tener nuestro dinero que nos ganamos con trabajo. Es inaudito que así nos paguen, dejándonos a la buena de Dios cuando ya no contamos con las posibilidades ni de salud, ni monetarias para defendernos, lo único que tenemos es una pensión a media", manifestó Ricardo Graterol.

La señora Lesbia Hernández agregó: "Voy a retirar lo que me den, porque hasta ahora no sé cuánto les da la gana de darnos y como lo administraré para comprar un poquito de alimentos y pagar pasaje, porque los medicamentos están por las nubes".

Asimismo, Hernández indicó que lo que estaban cobrando por la pensión debe ser aumentado, puesto que son muchos los gastos que se tienen en el mes y poco lo que perciben. "Hago un llamado al Gobierno a que de verdad nos haga un incremento en las pensiones, por ejemplo, yo soy sola y no me puedo costear todo lo que necesito en un mes para medio vivir".

Por su parte, otros pensionados de distintas oficinas financieras denunciaron la reaparición de los conocidos "bachaqueros", quienes según ellos hacen que el proceso sea mucho más lento de lo que están acostumbrados.

Antonio Patiño dijo, "yo estoy aquí desde las 6:00 de la mañana y son las 10:30 casi 11:00 a.m. y no he entrado, escuché que están dando 12 millones. Están medio lentos, pero es por la misma cantidad de gente, sin embargo todo se ve entorpecido por los bachaqueros que se colocan adelante y hacen todo más tedioso".

Del mismo modo, Mariana Márquez declaró: "Yo realmente no estoy incomoda como tal por el servicio, ya que en este banco todo se está llevando a cabo bien. Lo que si molesta son los bachaqueros, llegué a las 5:00 de la mañana y habíamos como 30 personas en cola y ahorita hay más de 60, eso no se explica, necesitamos que venga alguien y colabore con nosotros los viejitos, porque de verdad es una falta de respeto".

Para finalizar, estos longevos ciudadanos del eje Este exhortaron a las autoridades tanto bancarias, como del Gobierno Nacional a "ponerse la mano en el corazón" y ayudarlos, tanto con el aumento de las pensiones, como en el control de las colas.

DANIEL MELLADO | elsiglo

