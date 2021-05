Bogotá entregará a la ONU denuncias de violaciones DDHH durante protestas

La Alcaldía de Bogotá entregará a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos las denuncias y evidencias que ha recopilado de violaciones de DDHH durante las manifestaciones, que comenzaron el pasado 28 de abril.

Foto: Archivo

Así lo anunció este lunes la alcaldesa de Bogotá, quien aseguró en una declaración que su despacho entregará lo "recopilado de violaciones de DDHH durante el paro en Bogotá".

"Le pediremos asistencia para que una misión independiente nos ayude a establecer los hechos con rigor, los canales de reparación y garantías de no repetición; le agradezco profundamente a Human Rights Watch (HRW) y a su director para las Américas, José Miguel Vivanco, que apoyará a la misión independiente en esta tarea", agregó López.

Las protestas comenzaron en Colombia el pasado 28 de abril contra la ya retirada reforma tributaria del Gobierno, pero se prolongan desde entonces con un crisol de demandas, incluido el cese de la violencia policial, y visibilizando el descontento social.

Según la Fiscalía, al menos 43 personas han fallecido en estos días, aunque sólo "17 de ellas tienen nexo directo en el marco de las protestas".

Detalló que el mayor número de decesos ocurrió en el departamento del Valle del Cauca (suroeste) con 11, entre ellos ocho en Cali, la capital y epicentro de las protestas en el país.

Sin embargo, Vivanco dijo que HRW ha recibido "denuncias creíbles sobre 61 muertes ocurridas en Colombia desde que comenzaron las protestas".

"Hasta ahora, hemos confirmado que 24 de estas muertes (22 manifestantes o transeúntes y dos policías) tienen relación con las manifestaciones", detalló.

PEDIDO DE DISCULPAS

La alcaldesa de Bogotá también pidió disculpas a "los jóvenes y a la ciudadanía por no haber comprendido desde el principio la magnitud de sus angustias y reclamos"; no hay un comité sindical haciendo un paro para cambiar una reforma, hay un estallido social por la falta de empleo y oportunidades; hay una generación en rebeldía contra abuso de poder y el abuso de la fuerza y hay un reclamo profundo por cambiar una historia, no una ley".

Agregó: "Las prioridades de la ciudadanía cambiaron y por lo tanto las mías, las de la sociedad y las del Gobierno Nacional y todos los gobiernos deben cambiar; hoy vamos a dejar de reaccionar a la jornada de paro de cada día como si fuera exclusivamente un problema de bloqueo a la comunidad y vamos a ocuparnos del rescate social, económico y de legitimidad que nos reclaman los ciudadanos".

En ese sentido, López aseguró que destinará dos billones de pesos (unos 535,6 millones de dólares / unos 438 millones de euros) del presupuesto de la ciudad para programas de educación y empleo de emergencia para los jóvenes; renta básica "para todas las familias que cayeron en la pobreza extrema en esta crisis" y atención humanitaria, entre otros.

"Ese plan de cambio de prioridades y cambio social lo presentaremos en detalle y convocaremos a sesiones extra al Concejo de Bogotá para que lo aprueben y podamos ejecutarlo muy pronto", aseveró.

EFE

