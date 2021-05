Mercado del arte florece en Emiratos, aunque mantiene cierto secretismo

El mercado del arte está en auge en Emiratos Árabes Unidos (EAU) con iniciativas estatales y privadas, la presencia del Louvre de Abu Dabi desde 2017 y casas de subastas como Christie's. Coleccionistas, inversores y artistas buscan su hueco en el rico país del golfo Pérsico, que les ofrece además privacidad.

EAU está atrayendo cada vez a más artistas de todo el mundo, algunos de los cuales residen aquí o están representados por galerías. También hay coleccionistas locales, aunque el mercado no puede sustentarse sólo en ellos, además de los inversores que ven en el arte una oportunidad más de las que ofrece el país árabe, donde la legislación favorece todo tipo de transacciones.

UN CRECIENTE CENTRO ARTÍSTICO

"Creo que en los próximos dos años veremos, porque gracias a la forma en la que EAU está lidiando con la pandemia muchos se han mudado o planean mudarse a Dubái. Si esto se concreta, creo que los coleccionistas van a empezar a comprar en la región", vaticina Yasmin Atassi, directora del la Galería Verde de Dubái.

Emiratos es uno de los países con mayor tasa de vacunación contra la covid-19 en todo el mundo, empezó una temprana campaña a principios de diciembre, y además ha promovido desde 2020 medidas para atraer a trabajadores expatriados de varios sectores.

Aparte de las circunstancias actuales, Atassi explica que el mercado ha cambiado en las pasadas décadas, desde que abrió su galería en 1995 hasta ahora: "No podemos depender sólo de los coleccionistas emiratíes, pero vemos muchos más coleccionistas" locales ahora.

Uno de los primeros y de los más conocidos es Sultan Sooud al Qassemi, que empezó a coleccionar en 2000 y creó la Fundación de Arte Barjeel en 2010 para promover el arte árabe, tanto en la región como en el resto del mundo.

Al Qassemi escribe artículos en la prensa internacional y habla abiertamente a través de la red social Twitter, de diplomacia cultural e incluso de política de Oriente Medio, aunque no suele revelar los secretos del mercado del arte en Emiratos, donde se mantiene bastante opaco a pesar de su creciente auge.

COLECCIONISTAS LOCALES Y ANÓNIMOS

La exposición en el Museo del Louvre de Abu Dabi de la famosa obra de Claude Monet "Puente de Charing Cross", que según el digital español 'elDiario.es' podría haber sido vendido por Carmen Thyssen; ha puesto recientemente en evidencia la opacidad de las transacciones artísticas.

El propio Louvre evitó ofrecer detalles sobre la procedencia del cuadro y se limitó a explicar a través de un email enviado a Efe que es "un préstamo de una colección privada de EAU y no una adquisición del Museo"; sin identificar el propietario.

En el Louvre se exponen otras obras de Monet cedidas por el Museo d'Orsay de París; además de piezas de arte de Pierre Bonnard y Edgar Degas procedentes de esa pinacoteca.

"En mi opinión la comunidad artística no es cerrada en EAU. Si lo parece es porque aquellos que pueden comprar arte no alardean y no publicitan su riqueza. Creo que se inclinan hacia la privacidad y el secretismo debido al contexto del que provienen las familias que pueden coleccionar arte en EAU"; normalmente ligadas a los emires, dice a Efe el artista residente en Dubái Nassim Nasr.

UN NEGOCIO Y UNA ESTRATEGIA

Están aquellos que pueden comprar obras de arte para decorar sus residencias o despachos, los coleccionistas que realmente entienden de arte y que además lo consideran una inversión; y los inversores que sólo buscan el negocio.

Por ello, hay diferentes tipos de canales para el arte, desde las galerías abiertas al público; hasta las subastas y las vías más ocultas que conocen los más veteranos y pudientes.

"Los inversores están interesados en comprar piezas de artistas cuyas carreras están despegando. Comprar arte cuyo valor va en aumento es siempre una buena inversión"; agrega Nasr, refiriéndose a que la mayor parte de los artistas árabes no están aún afianzados.

Por ello, el Gobierno está promoviendo iniciativas público-privadas como ferias, galerías, museos y plataformas para dar espacio a artistas locales y atraer otros internacionales; y convertir al país en un referente, en su estrategia de diversificar la economía y con la Expo de Dubái a la vuelta de la esquina.

