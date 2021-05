Fallecieron dos individuos tras enfrentarse a la Policía

En horas de la mañana de este domingo, en una garita, en condición de abandono, situada adyacente a los ranchos de Fundacoropo, parroquia Santa Rita del municipio Francisco Linares Alcántara, se registró un enfrentamiento entre comisiones de la Policía de Aragua, adscritas al Centro de Coordinación Policial y unos individuos.

Según la información ventilada a los medios de comunicación social, las comisiones policiales recibieron el reporte de la presencia de unos individuos armados en las cercanías del sector Ezequiel Zamora.

Ante las denuncias, los oficiales se trasladaron a la citada zona y observaron a unos sujetos, quienes de inmediato se internaron hacia una zona boscosa, desde donde les hicieron frente a los funcionarios.

Los oficiales de la PA se vieron obligados de hacer uso del armamento, registrándose luego un intercambio de disparos.

Durante la acción policial y de los sujetos, dos de los sospechosos cayeron heridos, y en aras de garantizarles sus derechos a la vida, fueron trasladados a un centro asistencial.

Pese a los esfuerzos policiales, las personas fallecieron por el paso de los proyectiles, quedando identificadas como Mauricio Rafael Aponte Briceño, de 24 años de edad, y Jefferson Chirinos Bolaños, de 27 años.

Las comisiones localizaron dos armas de fuego, de las cuales no se ofrecieron mayores detalles, y otras evidencias que fueron entregadas a los sabuesos de la Base de Homicidios de Turmero.

Los cadáveres los llevaron a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Caña de Azúcar para la autopsia de ley.

DESCONOCEN QUE SUCEDIÓ ALLÍ

Por su parte, María Bolaños, madre de Jefferson Chirinos, quien se encontraba en las afueras de la Morgue, manifestó que el Gobierno entró al barrio como a las 10:00 de la mañana del domingo.

"Mi hijo estaba con su mujer, quien tiene tres meses en estado de gravidez, y después no se supo más nada. Me informaron que había muerto en un supuesto enfrentamiento, pero no tengo la hora precisa", dijo.

"Entiendo que mi hijo no portaba arma de fuego, y estoy muy confundida", agregó la señora, quien aportó pocos datos del suceso.

ERA COMERCIANTE

Aunque no se identificó ante los reporteros, la mujer de Jefferson comentó, "mi esposo trabajaba de comerciante informal, vendiendo verduras".

"No tenía un empleo fijo y todos los días salía a rebuscarse vendiendo verduras", dijo.

No ofreció detalles del caso. Se mostró indispuesta a responder a las preguntas.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

