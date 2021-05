Comerciantes listos para sacar provecho de la semana flexible

La mañana de este lunes, todos los comercios del centro de Maracay estuvieron abiertos "tempranito", lo que llenó las calles de numerosas personas realizando sus compras "no priorizadas".

Loading...

Ante el panorama alentador, los comerciantes se mostraron optimistas, aunque indicaron que las ventas de la semana radical no fueron malas del todo.

"No me quejo de la semana radical, pues me fue muy bien vendí más que en la flexible, pero bueno seguimos siendo optimistas y pensado que esta será mucho mejor. Aspiro vender comida y los artículos como correas y carteras al mismo tiempo", expresó Francisco García.

Por su parte, Carmen Figuera dijo, "gracias a Dios no me quejo, por lo menos hasta el sábado de la semana pasada las ventas estuvieron bien; parece mentira pero a mi me ha ido bien en ambas semanas, lo que debemos fomentar desde nuestros negocios el uso del tapabocas y el distanciamiento social, debemos hacer como otros países aprender a vivir con el virus, seguimos esperando la vacunación que nunca llega".

Por su parte, los vendedores ambulantes aprovechan para hacer de las suyas en esta semana flexible, ya que pueden desplazarse por todas las calles del centro sin temor que los organismos de seguridad les impidan trabajar.

Desde zapatos, franelas, bóxer y medias son algunos de los artículos que ofrecen estos vendedores. "El dinero está hecho sólo hay que salir a la calle para buscarlo, la semana flexible es cuando se incrementan mis ventas en medias y bóxer", dijo Luis Ramírez.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...