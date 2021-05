Hacer la cola no es garantía de llenar el tanque

La situación es la misma: muchas personas haciendo colas con sus vehículos en las estaciones de servicio, sin la garantía de poder surtir cuando finalmente llegue la gandola con el preciado combustible.

En este sentido, los conductores aseveraron que no tienen la garantía de surtir sus automóviles a pesar de estar en la cola por más de 3 días, entre la lluvia, el calor y pasando trabajo, con el único objetivo de equipar sus carros.

Con respecto al tema, Sujeil Hernández aseveró "somos amas de casa, tenemos familia e hijos que atender, no es posible que no se garantice el combustible para los que estamos pasando todo tipo de necesidades en las colas; sin dormir ni comer bien, haciendo necesidades fisiológicas a la intemperie, ya prácticamente esto se salió de control".

or otra parte, Audrey Montes de Oca destacó, "aquí la esperanza es que llegue la gandola y si es posible que alcance el combustible para que podamos llegar a surtir nuestros vehículos, si por la mala suerte aquí no llega, nos toca trasladarnos a otra cola y pasar la misma "roncha", porque no es seguro si equipar o no, supuestamente hay un cronograma que indica dónde va a llegar el combustible, pero aún no hay nada".

Entre tanto, Luis Valbuena comentó, "tenemos 3 días en esta cola y como ya han comentado no hay una garantía de surtir el vehículo, hay otra cosa más cumbre, las colas aumentan porque a los carros le están surtiendo 30 litros, es decir, menos de la capacidad del tanque, y eso aplica no sólo para los carros pequeños, sino también para los de gran capacidad".

Por tal motivo, los usuarios de las estaciones de servicio hacen un llamado al Gobierno nacional para que aumente la cantidad de litros de gasolina en las unidades particulares e igual forma a los vehículos de carga pesada que funcionan con dicho combustible.

