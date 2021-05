Síndrome post Covid-19 está afectando psicológicamente a la población

Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, manifestó que la mayoría de los ciudadanos se enfocan en los síntomas y consecuencias físicas que deja en las personas la pandemia del virus Covid-19, pero muchos no toman en cuenta las afectaciones psicológicas y psiquiatrías que está causando estragos en la población.

"Siempre nos centramos en los daños físicos, como son la dificultad respiratoria, las neumonías bilaterales, los problemas gastrointestinales, pero la afectación psicológica es muy grave y dramática, lo vemos en las calles", destacó el especialista.

Rubio mencionó que los más afectados son los niños y adultos jóvenes, "ya tenemos más de un año en cuarentena y esto crea una afectación en la habilidad emocional de nuestra población, en especial a los adultos jóvenes que tienen algún tipo de problemas, como por ejemplo enfermedades crónicas o de aislamiento familiar, es decir aquellos que están solos, ya que sus familiares se fueron a otros países".

Asimismo, el médico dijo que otras patologías que se pueden presentar es la depresión, "hemos visto un aumento de las mismas, así como de la ansiedad o los maniacos depresivos y además como ha aumentado el número de suicidios en la población, por eso es importante que todo familiar, amigos o vecinos que conozcan una persona con comportamientos extraños, trate de buscarle ayuda especializada a través de un psicólogo o psiquiatra".

El galeno destacó que estos serían síndromes post Covid-19, "este virus es tan maligno que hasta afectación psicológica y siquiátrica está haciendo en nuestra población y no nos podemos descuidar en eso, a veces nos fijamos en las camas de hospitalización, en las tremendas neumonías, en la ventilación mecánica y nos olvidamos de lo más importante que es la psiquis del ser humano, que es como razonamos y entendemos, y este virus nos está haciendo perder la capacidad de razonar".

De igual forma, Rubio mencionó que la afectación psicológica llega a ser un poco dramática, "tenemos el paciente contagiado y sufriendo Covid-19 moderado o severo que está hospitalizado en su casa, pero la pregunta es quién cuida a ese paciente, tenemos casos dramáticos de familias que hay un solo familiar para cuidar a hasta tres pacientes, lo que esta agotando a las personas, lo que pasa es que nuestro sistema de salud siempre ha sido frágil y ahora es que más se está notando la misma".

El presidente del Colegio de Médicos en Aragua sugirió a las escuelas de psicología crear grupos de apoyos gratuitos, "acá en la entidad tenemos el de la Universidad Bicentenaria y otras universidades, ellos deberían de crear grupos de apoyo masivos y gratuitos, para que la población puede ser vía telefónica o redes sociales, realicen consultas especializadas para descargar un poco esa gran tensión emocional que viven los ciudadanos y que a la larga nos puede traer muchas consecuencias graves, y lo más triste es que afecta a nuestros adultos jóvenes, los más productivos".

Rubio destacó que aquellos ciudadanos que han tenido la pérdida física de un familiar por coronavirus, pueden sufrir de depresión, "el luto es una condición natural posterior a la partida de un ser querido, pero lo que pasa es que el Covid-19 nos está presentando una forma de luto muy especial, ya que el mismo ha producido muerte inesperada, independientemente de la edad, son pacientes que están sanos y llenos de vida y en menos de 15 días hace un deterioro masivo, por lo que muchos de los familiares y parientes no pueden manejar esa situación y le crea un grave estado de depresión y de desánimo de lo que es la relación humana y se debe estar muy pendiente".

Asimismo, recalcó que la ciencia médica y psicológica se enfrentan ante un gran reto, "después que pasemos la pandemia, ellos deben hacer un gran trabajo de reforzamiento emocional de toda la población, es de gran importancia, y por supuesto si lo sumamos a la crisis socioeconómica por la que viene arrastrando nuestro país, por las causas que todos conocemos, es más que grave y la situación emocional de las personas empeora".

DEBEMOS REFORMAR LAS MEDIDAS

El doctor Rubio destacó que debido al aumento de los casos de Covid-19, se deben de hacer ciertas consideraciones al respecto, entre ellas las cuarentenas y aislamientos radicales tienen ventaja, ya que evitan la transmisibilidad por contacto directo del virus, pero estamos observando que las mismas no están teniendo el efecto deseado.

"Las personas están muy relajadas en cuanto a las medidas de prevención, creen que por sólo usar el tapabocas ya está protegido y se abrazan, besan, lo usan inadecuadamente, lo manipulan de forma incorrecta y todo esto debe ser una de las causales de que el virus se mantenga y hasta incremente los casos, y además no se está respetando la separación que debe haber entre los ciudadanos".

El galeno resaltó que además a esto se le suma un cierto relajamiento en avenidas y calles, centros comerciales, entre otros, "en el transporte público no se cumplen las medidas, las personas van espalda con espalda, entonces si no corregimos estas situaciones a veces las cuarentenas no son tan efectivas como deseamos, por eso es importante que se destaque el uso adecuado del tapabocas, el distanciamiento social, el aseo correcto al tener contacto con superficies".

Finalmente, Rubio mencionó que se debe implementar el plan masivo de vacunación, "el gremio médico aragüeño está realizando un censo de todos los especialistas del estado para presentarle una realidad al ejecutivo regional para que protejamos a este personal sanitario tan valioso y estamos elaborando un comunicado sobre esta solicitud en especial, pero definitivamente debemos cuidarnos y reforzar las medidas de prevención primarias, cuidarnos es tarea de todos".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

