Muchas opiniones se han generado en torno al traslado de menores de edad en motocicletas, especialmente sin ningún equipo protector, lo que además de ser ilegal, representa una tendencia peligrosa en los actuales momentos.

Loading...

En este sentido, algunos ciudadanos hicieron saber sus impresiones en torno al tema que ha causado alarma entre la población, debido a los accidentes fatales que han ocurrido producto de la inconciencia de los padres que infringen la ley.

Al respecto, Carlos Soto indicó, "de verdad que eso es un peligro andar sin casco, si para un adulto es de alto riesgo, imagínense un niño que es más débil y propenso a sufrir mayores daños, eso no es ser padres responsables, que no piensan, porque de ser así no arriesgarían la vida de sus hijos".

Asimismo, Emisael Mosqueda resaltó, "han ocurrido muchos accidentes donde pierden la vida los menores de edad, producto de la falta de protección, exceso de velocidad en las motos, debo aclarar que no todos son iguales, pero hay una gran cantidad que son imprudentes, es por ello que soy partidario que los niños no viajen en moto y sin casco mucho menos".

Por otro lado, Luisa Vallejo acotó, "es un peligro exponer la vida de un niño en una moto, yo he visto con asombro que muchos de ellos viajan sin casco y de parrilleros; los padres deben entender que ellos no pueden sostenerse fuerte de ninguna parte. Pasar un obstáculo o esquivar un carro; en la maniobra puede salir disparado por no tener esa fuerza para no caerse, es un acto irresponsable de los mayores".

Por consiguiente, la ley de Tránsito en el renglón de reglamento parcial sobre el uso y circulación de motocicletas, indica en el artículo 30 acerca de las obligaciones de los conductores.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...