Estudiantes preocupados por no poder realizar su proceso de inscripción

Los estudiantes del Instituto Pedagógico Rural El Mácaro "Luis Fermín", manifestaron públicamente su preocupación en cuanto al proceso regular de inscripción para el nuevo año escolar de sus carreras, que se está llevando a cabo bajo la modalidad "Universidad en Casa".

Nelson Cordero Ramos, presidente de la Federación de Centros Universitarios UPEL El Mácaro expreso: "Desde hace varios años este es el problema de nunca acabar en nuestra universidad, ya que después que con todo sacrificio nuestros compañeros estudiantes realizan un esfuerzo en cumplir o culminar con éxito sus materias".

Además - dijo el estudiante- que existe un número significativo de estas notas que se desaparecen, no son entregadas y los responsables del área afirman que los profesores no las consignan ante el ente receptor, dígase Control de Estudios y Secretaría, lo cual no sólo genera malestar o impotencia ante la ineficiencia de algunas autoridades responsables de dicha área, sino que también las mismas no se abocan en tiempo real a solventar dicha situación, para que tiempo después y a pocos días de que nuestros estudiantes terminen su carga académica, la universidad de manera irresponsable ponga a nuestros estudiantes a ubicar a un profesor que le dio determinada materia hace 3 o 4 años.

Al mismo tiempo, detalló que en la actualidad los estudiantes están siendo afectados por esta situación, la cual no es nueva para la universidad, pero ante la realidad que tenemos hoy día de que no todos podemos movilizarnos a verificar constantemente esta irregularidad.

"Hoy son varios los estudiantes que temen que ante la ausencia de dichas notas no se pueda desarrollar con normalidad el proceso de inscripción de nuestros compañeros. Por parte de algunas autoridades y profesores de la universidad hemos escuchado que desde ya debemos ir recordando y anotando en una hoja qué profesor nos dio cada materia, en qué año o periodo académico, así como cuál fue la nota obtenida porque el Sistema Académico Automatizado Integral Nacional Estudiante UPEL caducó o colapsó y que actualmente la universidad no cuenta con los respaldos necesarios y suficientes que garanticen que nuestras calificaciones obtenidas en semestres anteriores reposen en sus servidores".

Reafirmó que desde la organización estudiantil que representa, responsabilizan y exigen al Consejo Universitario de la UPEL encabezado por el rector, Dr. Raúl López Sayago y al Consejo Directivo de la UPEL El Mácaro, dirigido por el decano, Dr. José Lara, a que junto al Dr. Marvin Chirinos, secretario de la UPEL El Mácaro, se aboquen desde ya a darle respuesta efectiva a esta situación, la cual se viene presentando desde hace varios meses atrás, incluso antes de esta pandemia.

Finalmente agregó, "hacemos un llamado de atención y alerta al ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, César Trompiz y al fiscal General de la República, Tarek Williams Saab y al contralor General de la República, Elvis Amoroso, a que tomen cartas en el asunto y que no permitan que la demagogia, la ineptitud, así como la falta de eficiencia por parte de las Autoridades de la UPEL sigan violentando nuestro derecho a la educación, y que estos mercenarios de la educación amparados en su mal llamada o interpretada autonomía universitaria sigan destruyendo la Universidad de los Maestros".

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

