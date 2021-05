El vinotinto Yordan Osorio no jugará la Copa Amérca por lesión

El defensa central de la selección de fútbol de Venezuela, Yordan Osorio no participará en la venidera Copa América 2021 tras confirmarse una lesión delicada en su pie derecho.

Loading...

Foto: Referencial

La información la confirmó el mismo Osorio a través de su cuenta Instagram quien expresó sentirse mal por no competir con la Vinotinto en la mencionada competición continental y las fechas eliminatorias al mundial de Qatar 2022.

“Paso por aquí para darles una noticia que no quisiera, pero lamentablemente ocurrió: he tenido una lesión complicada y no podré estar con mi @selevinotinto en los duelos de Copa América”, dijo Osorio en su red social.

“Me duele mucho no estar presente, porque siempre lo he dado todo por vestir el uniforme de mi país, pero esta situación me mantendrá fuera de las canchas hasta que pueda regresar con todo. ¡Gracias por sus hermosas palabras y buenos deseos!”, concluyo Osorio quien en la gráfica se ve con muletas sin afincar su pie derecho.

El centro defensa que milita en el club italiano Parma Calcio, será una baja sensible para el combinado del técnico José Peseiro; quien aspira en sumar puntos en los próximos partidos de eliminatorias y buscar destacar en la Copa América.

Yordan Osorio vio todos los minutos ante en la fecha tres de las eliminatorias mundialistas Brasil y la primera victoria frente a Chile.

El único partido oficial que tenía con la Selección había sido contra la canarinha en la Copa América de 2019, de resto, 9 amistosos.

elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...