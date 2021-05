Constantes apagones mantiene en jaque a los maracayeros

Los apagones constantes han generado malestar en la mayoría de los maracayeros, quienes aseguraron que no aguantan más esta situación que los está dejando sin electrodomésticos ni bombillos en sus hogares.

Llueva o no los apagones están a la orden del día en Caña de Azúcar, El Limón, La Candelaria, La Maracaya, el centro de Maracay, expandiéndose hacia los municipios.

Petra Zárate expresó, "el problema con los constantes apagones me tienen sin cocina eléctrica, sin bombillos en la casa y de paso se me quemaron dos televisores y nadie me responde por lo que se me dañó. Aquí en La Candelaria se fue la luz a las 5:20 de la madrugada y son las 11:00 de la mañana y no ha llegado la luz, no pude ni desayunar porque mi cocina es eléctrica".

Mencionó que La Candelaria se queda sin energía eléctrica por lo menos tres veces por semana hasta 3 horas y nadie nos dice porqué quitan el servicio eléctrico tan seguido, si son reparaciones o hay alguna falla grave, esperemos que algún día alguien nos dé una explicación de lo que está pasando.

Por otro lado, Juan Albornoz comentó, "este problema de los apagones es en toda Maracay, yo vivo en el centro y ya se me han quemado una nevera y un televisor. La luz se va a cada rato y aunque todos los aparatos tienen protector los bajones son tan fuertes que terminan quemándose".

Mercedes Parra también se quejó de las fallas en el servicio eléctrico. "Es horrible, cada vez que se va la luz salgo corriendo a desenchufar todo y siempre mantengo hielo en el congelador para que no se dañe la comida. Son muchas las horas que pasamos sin luz, hoy (ayer) llevamos 6 horas seguidas sin energía eléctrica".

De igual forma, León Aponte señaló, "a pesar de los fuertes vientos y la lluvia registrada el martes por noche, el problema de la luz en La Candelaria es constante llueva o no, siempre se va y no hay garantía que los electrodomésticos no se quemen. La semana pasada se me quemó un televisor y nadie me lo repuso, las autoridades competentes deberían explicarle a los habitantes de las diferentes comunidades qué es lo que está pasando con la falla de luz para que podamos tomar nuestras medidas preventivas".

Alida Navarro opinó, "el problemas de quedar sin electricidad por tanta horas seguidas es que la comida se dañe y eso si resulta un poco problemático para nosotros. Cada vez que cortan la electricidad se daña el alimento de mis nietos o cualquier comida que uno haya guardado y con esta situación tan crítica hay que rendir la comida, pero con tantas fallas d

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

