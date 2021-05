Henry Medina, presidente del Sindicato Único del Magisterio, destacó que las cifras aportadas por la Autoridad Única de Educación, Leonardo Alvarado, en cuanto a la cantidad de docentes vacunados en el sector educativo de la entidad aragüeña son falsas.

Al respecto, el presidente del SUMA destacó, "es una falsedad las declaraciones del señor Secretario de Educación de Aragua en cuanto al proceso de vacunación al personal docente, las mismas cifras que da el Gobierno Nacional desmienten esas afirmaciones".

Asimismo, Medina resaltó, "en sus declaraciones afirma que en Aragua están vacunados en un 60%, la mayoría de los educadores no han recibido dicha inyección, ese es un tema delicado porque se está hablando de la salud de la población, y es bastante temerario jugar con este tipo de tema".

Por otro lado, Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores comentó, "es una falsedad del profesor Leonardo Alvarado, al decir que al menos en 10 municipios del estado Aragua, los educadores están vacunados, en lo que respecta al sector docente, para hacer este tipo de planteamientos hay que ser serios en los anuncios de una situación tan delicada como es la presencia de una pandemia".

En este sentido, el presidente del Colegio de Profesores indicó que rechazan contundentemente las declaraciones de la Autoridad Única porque no hay una cobertura en la cantidad de jurisdicciones que ha planteado el ejecutivo regional

Con respecto al tema destacó, "no se puede ni jugar, ni mentir ante esta situación, no podemos hablar de cubrir municipios si han vacunado sólo 5 o 6 personas por municipio, como en el caso de Girardot, donde hay 5 mil docentes activos, sin tomar en consideración a los profesores del sector privado, y que según declaraciones del mismo Gobernador sólo vacunaron a 500, es decir, eso no cubre la jurisdicción".

Por otro lado, Rivas aseveró, "las vacunas utilizadas son la Spunitk 5, que es aplicada 2 veces, dónde está la segunda dosis para que sea efectiva la inmunización, es público y notorio que no está llegando vacunas a Venezuela".

Ante tales argumentos, el profesor señaló que se está engañando a la población aragüeña, señalando que han vacunado a todos los trabajadores de la educación cubriendo 10 municipios.

Aseveró el presidente del Colegio de Profesores, "si hablamos de cifras, que el profesor Alvarado nos indique las escuelas, los días, y horas del registro que deben tener el número de docentes que fueron vacunados, sin contar los administrativos".

ANTEPROYECTO DE LA LEY DE EDUCACIÓN VIOLENTA

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

El presidente del SUMA Aragua, Henry Medina, indicó que existe una reforma de reglamento de la ley, en la cual hace un llamado de alerta a los docentes, padres y representantes ante esta modificación.

Al respecto, Medina comentó, "debemos garantizarle una educación de calidad a nuestros hijos, esa reforma violenta los derechos laborales y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los estatutos de los derechos establecidos en la contratación colectiva, llevando a una politización de la educación".

Asimismo el docente resaltó, "la educación de los niños en los sectores populares es la más vulnerable en cuanto a esta situación, es por ello que llamamos la atención de los colegas, a que nos sumemos a rechazar para luchar en contra de esto".

En este sentido, el profesor indicó que entre las reformas que se están discutiendo es que el docente debe comenzar como interino, pero además para poder ascender debe ser parte de las milicias bolivarianas, estando sujeto a subir de categoría si tiene el consentimiento de los consejos comunales.

Con respecto al tema comentó, "la acreditación académica queda de lado por la política, pero no la democrática, sino por la de un solo canal; nosotros luchamos por una escuela de calidad y entre las condiciones está que sea democrática y laica, sin caporales políticos en los centros educativos".

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

