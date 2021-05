Paratleta Sol Rojas: "Yo me imagino como campeona en Tokyo 2020"

Con la fe y el entusiasmo que la caracterizan, Sol "La Bala" Rojas (T11), quien actualmente ocupa la primera posición del ranking mundial paralímpico con un registro de 0.58. 73 en la prueba de los 400 metros, se vislumbra como campeona en Tokyo 2020.

La venezolana actualmente ocupa la primera posición del ranking mundial paralímpico

La zuliana especialista en las pruebas de velocidad comenta que su enfoque ha sido tan grande, que aunque se ha enfrentado a varias lesiones, ha logrado vencer las adversidades y conseguir su objetivo más cercano: La clasificación a los Juegos Paralímpicos de este año.

"Yo me imagino como ganadora y campeona en Tokyo. Yo sé que lo voy a lograr, y además lo haré para glorificar a Dios, quien me ha puesto en el lugar donde actualmente estoy", aseveró Rojas.

Entrenadora de Sol Rojas habla sobre su preparación

Por su parte, su entrenadora, Kellys Fuenmayor, comenta que la preparación de la paratleta ha sido retadora debido a la pandemia y todas las situaciones que se han presentado en el camino.

"Sol ha enfrentado lesiones y ha logrado adaptarse a los cambios de la planificación. Ha sido difícil el proceso, pero ella ha logrado ir más allá para obtener los resultados y los objetivos que nos hemos planteado hasta el momento", señaló Fuenmayor.

Frente a la reciente noticia que informó el Comité Paralímpico Internacional (IPC) sobre las seis plazas otorgadas a esta disciplina para Venezuela; la entrenadora comentó que conocer su clasificación fue muy satisfactorio por todo el proceso que vivieron ambas para obtener la marca necesaria.

"Es gratificante saber que lo hemos logrado. Es ver el objetivo cumplido y materializado. Ella con su deseo de seguir adelante, pese a sus lesiones, y yo, que me estrené como entrenadora", comentó la también venezolana.

Para Fuenmayor la meta para los Juegos Paralímpicos es principalmente mantener y construir la forma deportiva. Esto para poder alcanzar el tope que actualmente buscan: llegar a lo más alto del podio en Tokyo 2020.

Finalmente, "La Bala" Rojas concluyó: "Mi condición no me limita a hacer el deporte que me gusta, así que no se sientan afligidos si tienen alguna limitación. Esto es lo que más me apasiona y me ha gustado en la vida".

