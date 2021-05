Ventas apagadas en arranque de la semana radical

Las calles del centro de Maracay y zonas circunvecinas lucieron con poca afluencia de personas, caminando o haciendo sus compras de alimentos para esta semana radical.

Dicha medida entró en vigencia luego del anunció del Presidente de la Republica Nicolás Maduro, quien indicó que desde el 17 de mayo hasta el domingo 23 solamente podrán abrir sus puertas los locales priorizados.

"Hemos contenido la segunda ola de la pandemia, sin embargo, tenemos una meseta alta de contagios y es importante seguir cuidándonos", dijo Maduro en esa oportunidad.

De igual forma recalcó que durante esta semana solo se permitirá la activación de los sectores prioritarios (salud, alimentación, transporte). Los bancos no prestarán servicio en sus agencias, pero sí estarán disponibles los canales electrónicos y cajeros automáticos. En cuanto a los organismos públicos, el INTT, el Saime, la Sundde y el Sencamer no prestarán sus servicios.

MARACAYEROS ATENTOS

Ante este panorama ya habitual, los maracayeros se mantendrán atentos ante el incremento de los casos, y se mostraron dispuestos a no descuidar las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas y el distanciamiento social a la hora de comprar.

AL respecto, Carlos Alvarado comentó: "Como debo ir trabajar y las camionetas están abarrotadas de personas y es allí donde hay mayor riesgo de contagio, decidí caminar hasta el Terminal de Pasajeros y de allí sí agarrar la camioneta hasta Turmero".

Por su parte, Adriana Velásquez comentó: "Yo soy de las que pienso que el virus no se muda, sea radical o flexible hay que cumplir con el uso del tapaboca y el distanciamiento social. Salí a comprar unas frutas y me regreso a mi casa, aunque hoy he visto poca personas en la calle".

COMERCIANTES ACTIVOS

De igual forma los expendedores de alimentos indicaron que desde muy temprano abrieron las puertas de sus comercios con la intención de tener unas ventas al menos regulares.

Sobre el tema, Mariela Romero dijo: "Desde bien temprano subí la Santamaría para vender los alimentos con las respectivas normas de seguridad como el gel antes de entrar y salir y el personal con su respectivo tapaboca. Además estamos exigiendo el uso de tapaboca al cliente, así como el distanciamiento social".

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

Fotos | JOEL ZAPATA

