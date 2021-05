Emily Blunt rodará en España la serie "The English"

La actriz británica Emily Blunt ("El diablo viste de Prada", "Un lugar tranquilo") y Chaske Spencer ("Crepúsculo") protagonizarán una nueva serie de wéstern, "The English", coproducida por BBC y Amazon Studios, cuyo rodaje ha comenzado en localizaciones de España, confirmó una portavoz de Amazon.

Foto: Referencial

Ambientada en el Oeste americano en 1890, Blunt interpretará a Cornelia Locke, una mujer inglesa que busca vengarse del hombre al que cree responsable de la muerte de su hijo y en el camino conoce a Eli Whipp (Chaske Spencer), explorador indio americano con una historia compartida.

Escrita y dirigida por Hugo Blick ("The Honourable Woman," "Black Earth Rising," "The Shadow Line"), "The English" constará de seis episodios de una hora de duración.

El reparto incluye también a Rafe Spall, Tom Hughes, Stephen Rea, Valerie Pachner, Toby Jones, Ciaran Hinds, Malcolm Storry, Steve Wall, Nichola McAuliffe, Sule Rimi y Cristian Solimeno.

"Emocionante, romántica y épica" son adjetivos utilizados por Blick para describir la serie; una producción de Drama Republic para BBC en Reino Unido y Amazon Prime Video en EEUU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

EFE

