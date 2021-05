María Mucci: "Las telas, sus colores y texturas me emocionan y llegó al delirio"

"María Mucci es toda una profesional en el diseño de moda, que presenta un estilo muy personal, no es simplemente una mujer que le gusta la moda y está de moda, sabe crear un diseño para las mujeres exigentes, pero al mismo tiempo sencillo y con sensibilidad, que son capaces de leer sus diseños más allá de vestirse y lucir un atuendo". Hablar de María Mucci es hablar de elegancia, de pasión y de moda.

Loading...

Nacida de una madre costurera, descubre su talento a los 12 años de edad, cuando por motivos de peso no conseguía ropa que le pudiera satisfacer sus inquietudes e impulsada por su madre, decide crear su primera pieza: una minifalda que amplió su panorama y fue el inicio de una carrera de éxitos.

A partir de allí, esta interesante mujer empezó a coser sobre el tapiz más importante: su propia vida. Recién descubierto su talento, cual diamante en bruto, Mucci aprende de su madre el valor de la disciplina y la apreciación por la creación y la estética, y es en complicidad con ella que empieza a buscar cursos de patronaje a la medida, lo cual le permitió confeccionar el vestido de su fiesta de quince años, seguidamente, Eduardo Kano llega a Maracay para dictar talleres de diseño de moda y realiza con este destacado diseñador el módulo básico y avanzado.

Al tiempo abre su primer atelier y se concentra en su gran pasión: la moda, posteriormente decide irse a Italia, país en el que reside durante 13 años, contrae matrimonio, tiene sus hijos, allí se sigue formando y abre su segundo espacio, sin embargo, dos años después emprende su travesía a su país Venezuela y a su natal Maracay, con una maleta cargada de ideas y abre su atelier en Maracay.

Mucci siempre está contenta y proyecta armonía a su paso, es una mujer dinámica, de buen gusto, de un trato muy afable y muy elocuente en su verbo.

Ella es una diseñadora de moda de etiqueta y su marca es orientada sin prejuicios, su mirada no detalla el peso o color, sus piezas salen de su atelier a la medida de cada quien, complementando su propuesta de la alta moda con el lema: no importa tus medidas, siempre serás elegante.

María Mucci es toda una profesional, que presenta un estilo muy personal, no es simplemente una mujer que le gusta la moda y está de moda, sabe crear un diseño para las mujeres exigentes, pero al mismo tiempo sencillo y con sensibilidad, que son capaces de leer sus diseños más allá de vestirse y lucir un atuendo. Ella, es María Mucci, un orgullo para los aragüeños, porque enaltece nuestro gentilicio

ENTREVISTA:

YR: María, tu madre significó mucho para ti en la decisión final para convertirte en diseñadora de moda ¿De todas esas enseñanzas, cuál le agradeces más?

MM: Tanto a mi padre como a mi madre. A los dos les agradezco, siempre hacían hincapié para que hiciera lo que me gustaba y ante todo, hacerlo bien, mi padre me decía busca la excelencia, y mi madre cuando me inicié en la costura me aconsejaba que aprendiera bien la alta costura, y no quedarme en lo básico.

YR: Eres venezolana antes que ser diseñadora ¿Culturalmente qué reflejas en tus propuestas de diseño: el manejo del color, definición de la silueta, piezas estampadas o seguir las tendencias de forma cuadrada?

MM: Observo las tendencias, pero no las sigo ciegamente, ya que no todas tenemos la silueta de quienes la proponen. Afortunadamente en nuestro país se llevan diversas tendencias y es muy divertido diseñar, nunca me canso. El manejo del color es muy personal, va de acuerdo a la fisonomía de cada cliente, horario y evento.

YR: ¿Cuál es la clave para mantener el nivel de creatividad y expansión de tu trabajo con el devenir del tiempo?

MM: Definitivamente amar este trabajo. Ya que cuando veo una tela que llama mi atención, inmediatamente me transporto y comienzo a visualizar cortes, formas, vuelos, mangas: y eso hace viajar mi imaginación y voy literalmente al éxtasis, es algo que no puedo evitar. Mi trabajo lo he expandido conforme me he diversificado, y mejorado mis técnicas en diseño y costura en estos 36 años de carrera.

YR: ¿Eres curiosa para mantenerte creativa?

MM: Siii, muchísimo, de hecho muchas veces me voy a las tiendas de telas y mercerías a ver qué hay de nuevo y no convencional.

YR: ¿Qué significa para ti ser considerada una de las marcas más reconocidas en el diseño de moda en Maracay?

MM: Es un gran halago, ya que hay muchos colegas talentosos, y es una inmensa gratificación que me seleccionen a mí a la hora de vestirse.

YR: ¿Qué te gustaría explorar en tu investigación como diseñadora de moda, que aún no lo has desarrollado?

MM: El calzado femenino, me encantaría realizar una línea de sandalias con mi sello.

YR: Vistes a muchas mujeres redonditas, ¿Cuéntame, qué secreto utilizas para lograr estilizarlas con tus creaciones?

MM: Esa es una de mis especialidades, ya que lo aprendí en primera persona, y luego con el desarrollo de la carrera lo perfeccioné. Utilizo distractores que pueden ser: un collar, unas mangas, un cuello exuberante o pedrería, son los que distraen la mirada hacia ese punto y hace que el resto pase a un segundo plano.

YR: Cuando visitas las tiendas y seleccionas las telas para realizar un traje ¿Cómo vuela esa creatividad y qué sientes al estar frente a tanta gama de colores ante tus ojos?

MM: Es muy emocionante. Las telas, sus colores, estampados y texturas hacen volar mi imaginación, me conmueven, emocionan y llego al delirio. Ellas logran hacer un volcán en mi mente creativa.

YR: ¿Te apetecería, cuando las condiciones de salud en el país lo permitan abrir una tienda y realizar desfiles de moda?

MM: Si por supuesto, hace 3 años hice el último desfile en un hotel en la Av. Bermúdez, y esta pandemia pasará y se retomarán todas esas actividades donde también, ya desde el año pasado está planeado un desfile de moda.

YR: ¿Qué diseñadores te inspiran: latinoamericanos, europeos o americanos, o hay una mezcla por allí en ese corazoncito sensible?

MM: Hay una vasta mezcla, los cuales me inspiran desde mi profesor Eduardo Kano hasta Coco Chanel.

YR: ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más positivo para ti en esta hermosa travesía trazando colores y esculpiendo cuerpos con las telas?

MM: Vestir a una mujer que no se acepte, que no admire y aprecie su figura. Ya que puedo hacerle un diseño hermoso y confeccionarlo con las mejores técnicas, pero si ella no se acepta, siempre se va a encontrar un defecto y jamás va a lucir un traje como la mujer hermosa que realmente es.

YR: ¿Cómo has ido evolucionando creativamente para sentirte más segura y con una marca posicionada en el mercado de la alta moda?

MM: En la medida que he evolucionado como mujer, también ha evolucionado mi creatividad, fundamentalmente, porque todo inicia desde la aceptación y cuando te reconoces y ves lo bella y perfecta que eres en cualquier talla, eso fluye y los diseños toman el alma de cada persona y se convierten en una obra maravillosa.

YR: ¿Qué te identifica más al momento de trazar en ese papel un diseño para ti misma?

MM: Ser notada, mis diseños gritan mírame, admírame... luzco bella, perfecta y elegante, midiendo 1,50 y pesando 67 kilos.

YR: Las mujeres somos controversiales al momento de elegir una prenda de vestir para un día en particular, ¿cómo resuelves cuando tienes frente a ti a esa mujer indecisa y que lo quiere todo, pero al mismo tiempo nada?

MM: Importante conversar, intuir su carácter, escucharla atentamente en sus inquietudes, deseos y todas esas ideas que me da al conocerla en la primera entrevista. Y mientras ella habla yo la estudio, la observo y me voy imaginando el diseño, colores y cortes que le van bien a su figura, personalidad y rostro.

YR: ¿Sueles sacar colecciones con un concepto y mostrar, o sólo trabajas con diseños exclusivos?

MM: He hecho desfiles tradicionales donde muestro mis propuestas, pero lo que más satisfacción me ha dado y lo seguiré haciendo es subir a la pasarela a mis clientes y verlas desfilar sus atuendos. Es una emoción total, tanto para ellas como para el público.

YR: Si te entusiasmas en los actuales momentos y sacas una colección, ¿Qué nombre le otorgarías?

MM: Musas.

YR: ¿Cuáles son tus percepciones acerca de la moda y las tendencias de aquí a cinco años más?

MM: lo veo muy positivo, siempre a la vanguardia muy colorida y muy variada, algo que me encanta de este país.

YR: ¿Cuentas con un equipo de trabajo en tu labor diaria en el Atelier?

MM: No... trabajo sola.

YR: ¿Cuál es el motor que impulsa a María Mucci, para estar de pie cada día con la mejor sonrisa y un trabajo de impecable factura?

MM: Amo enloquecidamente mi trabajo. Y me encanta que la mujer que lleva un María Mucci sabe que va a estar bella y elegante, porque fue inspirado y creado para ella.

YR: ¿Qué le debes a Maracay?

MM: Todo. No solamente porque aquí nací, sino por toda la gente maravillosa que he conocido en el transitar de toda mi vida, en esta amable y soñadora ciudad y me han dado su apoyo incondicional.

YR: María, agradecida por tu gentileza al dedicarme estos minutos en esta grata conversación, deseas agregar algo más?

MM: Recuerda que no importa tus medidas: siempre serás elegante.

Ydelisa Rincón González

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...