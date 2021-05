Nuevamente habitantes de Las Vegas I de Campo Alegre, al suroeste de Maracay, manifestaron su preocupación por la "condición de olvido" que sienten por parte de las autoridades nacionales y regionales, quienes no se pronuncian sobre el tema relacionado a la indemnización que les corresponde a quienes han perdido sus casas o están bajo amenaza permanente de quedar sin techos por el espacio que ha ganado vertiginosamente el Lago Los Tacarigua.

Vilma Álvarez, en compañía de Carmen Ochoa, Elizabeth de Sepúlveda, Jesús Carmona y Antonio Blanco, manifestó que ha pasado más de una década desde las determinaciones de los entes jurídicos correspondientes, y hasta la fecha todavía se mantienen familias en zozobra, porque siguen prácticamente en el mismo lugar.

"En esto estamos desde el 2005, cuando comenzó la crecida del lago Los Tacarigua. Nos tocó el censo del 2006, desde ese año está la problemática y aquí seguimos esperando", mencionó Álvarez.

Señaló que ante "los silencios y otras maniobras", se han visto en la necesidad de ir a otras instancias, como la Asamblea Nacional, donde han solicitado el derecho de palabra. "De tanto viaje y viaje a la AN, al final logramos sacar tres lotes de familias de la comunidad, que gracias al Señor tienen sus casas y apartamentos, pero quedamos nosotros, quedó mucha gente que no hemos podido lograr nuestra solución habitacional, muchos adultos mayores, incluso, tres vecinos, han muerto durante la espera de esa solución, como lo son Maelo Mijares, Yolanda Cortés y Carmen Nandes", aseguró.

Álvarez resaltó que "es triste y lamentable" ver, como hace cuatro años el agua del lago subió a un nivel grande que inundó varias viviendas y la única respuesta que dio el Estado, fue ofrecer el camión para realizar la mudanza de los afectados.

- Fue indignante lo que ocurrió en esa oportunidad, porque el gobierno mostró su indolencia, porque dejó entrever ahí está el camión, múdense, sálvese quien pueda, busquen ustedes mismos su solución habitacional, porque no hubo más respuesta - precisó.

Destacó la vecina, que según el decreto 38.124, desde Savir se tuvo que resolver y tenían la situación, no solamente a los propietarios, sino también a quienes están en espera de una solución habitacional, ya que viven en zonas consideradas de alto riesgo.

"No somos responsables de lo que haya ocurrido en Savir, que según le bajaron los recursos en el 2007 por parte del Ejecutivo Nacional, pero nosotros no manejamos dichos recursos, incluso, se llegó a denunciar que se había presentado una estafa en nuestro caso, pero no somos los estafadores de ninguna manera y tenemos los instrumentos probatorios que nos somos ningunos estafadores, lo primero que nos piden son documentos de propiedad y los tenemos en original", afirmó con mucho ímpetu.

Álvarez puntualizó que en dos oportunidades habló con el dirigente Diosdado Cabello, explicándole todo lo que ha sucedido. "Le recordé el tema de los recursos que bajaron en el 2007 para indemnizarnos y le aseguró que no sabemos qué se hicieron, porque a nuestras manos no llegaron. También le comenté que hay personas que tumbaron sus viviendas y que han dicho aquí en el estado Aragua, que no les van a dar nada, ni adjudicarlos, así tenga sus documentos de propiedad", puntualizó.

Dijo que mientras están a la espera de su solución habitacional se mantendrán viviendo bajo riesgo, porque no tienen como pagar un alquiler con esta "súper-inflación". "No podemos pagar 40 y 50 dólares de arrendamiento. En qué lugar nos vamos a meter entonces, cómo una persona de la tercera edad puede pagar eso con su pensión", acotó.

Manifestó la vecina que el Lago los Tacarigua sigue ganando espacio, amenazando patrimonio, por lo que enfatizó que el Estado debe hacerse responsable y dar una solución digna.

"Hay que ponerse la mano en el corazón, decir que somos socialistas, es tener sensibilidad humana y ver que muchos nos vamos a quedar en la calle. Hay quienes están cómodos y por lo tanto, no importan los demás. Si nosotros hemos dado un apoyo, nosotros queremos que nos retribuyan eso, como lo decía el comandante Chávez a cada rato, amor con amor se paga y el presidente Maduro lo repite también, entonces que el gobernador Marco Torres nos de ese poquito de amor que le hemos dado y si salimos a votar en pandemia, ellos nos tienen que ayudar en pandemia. Ya basta de tantos `peros`, de tantas excusas", detalló.

Expresó Álvarez que existen tantos misterios en este caso, que tampoco han prestado atención a la decisión del TSJ, en su sentencia 1.632, en el cual se ordenó "que mientras estemos en la zona, nos deben garantizar la calidad de vida y eso nunca se ha cumplido, sólo cuando llegan las lluvias uno aparece por la prensa, vienen ellos se toman fotos y luego se vuelven a desaparecer".

Este año, subrayó para finalizar, no quieren un camión "para mudar los corotos", solicitando soluciones inmediatas después de tanto tiempo, recordando que este año es electoral.

HBRI. | elsiglo

