Absuelto de culpas ciudadano aprehendido por error de Siipol

A la redacción del matutino de los valles de Aragua, en la avenida Bolívar Oeste de la ciudad de Maracay, se presentó César Armando Blanco Pimentel, de profesión militar, aclarando su situación legal en relación a una detención por error en el Sistema Integrado de Información Policial en donde se expresaba que la persona se encontraba solicitada ante la justicia.

Dijo que "una comisión del Cicpc, adscrita a la Delegación Municipal, lo detuvo en la urbanización Villas Doradas en la ciudad de Cagua del municipio Sucre y como se trataba de un proceso rutinario; además, como no tengo nada que ocultar, me llevaron a la sede policial y posteriormente me presentaron en el tribunal de la causa".

Durante la audiencia, la cual se llevó a cabo en días recientes, se demostró que no tengo cuentas pendientes con la justicia. "Reconozco que en una ocasión me denunciaron por violencia de género, pero a Dios gracias ese asunto se resolvió por el bien de toda la familia".

Sin embargo, la información no se borró en la base de datos de Siipol y los funcionarios como estaban haciendo su trabajo de labores de recorrido, "me solicitaron los documentos de identificación y como aparecía solicitado, me llevaron preso y me presentaron ante el Juez. Ellos realizaron su trabajo".

Por ese motivo, "estoy aquí solicitando mi aclaratoria ante una información reseñada en los medios de comunicación social", dijo Blanco Pimentel, quien agregó que es una persona de altos principios morales y muy respetado dentro de la institución militar, donde trabajé por muchos años.

Aclaró que no es ningún delincuente o algo por el estilo. "Sí tuve líos con mi señora porque le falté el respeto como dama y eso me pesó mucho. Pedí las disculpas y asumí con dignidad mi error".

Acotó que ese error cometido en su vida, lo dejé muy claro ante el juez y por ese motivo, decretaron el cese de cualquier medida de coerción personal que pesare sobre mi persona. Se deja sin efecto cualquier orden de aprehensión.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

