Novak Djokovic, número 1 del mundo, aseguró este sábado que su victoria contra el griego Stefanos Tsitsipas (4-6, 7-5 y 7-5) con la que avanzó a las semifinales del Masters 1.000 de Roma llegó en "el partido más duro del año" para él.

Loading...

"Parecieron dos partidos, y al final es verdad porque empezamos el viernes y acabamos hoy (por el sábado). Pero logré estar fuerte, romper sus saques. Hasta el último golpe no sabía quién ganaría", afirmó Djokovic al acabar el partido, en declaraciones facilitadas por la ATP.



"Fue un poco de suerte, un poco de fuerza mental y los golpes correctos en los momentos correctos", agregó Nole, cuyo partido fue interrumpido el viernes a causa de la lluvia y reanudado este sábado.



El serbio selló su semifinal número 70 en los torneos Masters 1.000 tras remontar una rotura de desventaja con 4-5 en el marcador del set decisivo y se enfrentará este mismo sábado, en la tarde italiana, al italiano Lorenzo Sonego.



"Estoy feliz por avanzar, fue el partido más duro del año para mí", reconoció.



No se mostró preocupado por tener que jugar pocas horas después el duelo de semifinales: "Tienes que encontrar energías, pero al final no me siento muy cansado porque no jugué demasiado este año. Veremos cómo estoy más tarde", dijo.

EFE

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...