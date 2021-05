Usuarios reportan retraso en las entidades bancarias de Turmero y Cagua

Durante la mañana de este viernes se observaron largas colas en las entidades bancarias de los municipios del Eje Centro Sur de Aragua, con la intención de sacar efectivo para poder trasladarse en las camionetas de pasajeros.

Desde muy temprano las personas de la tercera edad, así como la población en general acudieron a los bancos en busca de efectivo o de arreglar algún problema con la tarjeta de débito, así como el desbloqueo de las cuentas.

En un sondeo realizado entre los usuarios, Hermes Mijares comentó, "llegué a las 6:00 de la mañana para ser uno de los primeros y poder sacar dinero, pues el lunes cuando comience la semana radical y los bancos no estén prestando el servicio, será difícil para mí trasladarme hasta mi puesto de trabajo".

Por su parte, Juanita García expresó, "nosotros las personas de la tercera edad, no podemos estar haciendo colas por tanto tiempo, llegué a las 7:00 de la mañana y son las 9:30 y aún no hemos pasado. Tengo mucha sed y me duelen las piernas de estar tanto tiempo parada, debería existir un sistema que nos permita avanzar de manera rápida".

Asimismo, José González opinó, "hasta ahorita la cola ha avanzado bien, pero llega un momento en el que se tranca y no avanzamos, mientras tanto seguimos perdiendo tiempo. Capaz y se hagan las 12:00 del mediodía haciendo las diligencias bancarias".

Carlos Valbuena explicó, "llegué bien temprano al banco, hice mi cola y cuando llegué hasta el cubículo de la promotora me dijo que no había sistema y que volviera más tarde o la próxima semana flexible, esto es un verdadero abuso por parte de los trabajadores del banco".

Para finalizar, Víctor Lizarro dijo, "vengo desde el sector La Julia caminando para llegar hasta la entidad bancaria y de esta manera poder tener el efectivo suficiente para usar el transporte público, pero el retraso es muy grande para nosotros, por lo que pedimos mejor trato y celeridad en el proceso de las actividades bancarias".

