"El uso del tapabocas puede causar ensimismamiento en los niños"

Las actividades que desarrollan en las escuelas de artes visuales, son una alternativa para los niños en tiempos de pandemia, así lo afirmó el profesor Ángel Rafael Rondón, quien indicó que durante el desarrollo de estas actividades ayudará al niño a superar el síndrome ensimismamiento que actualmente está ocurriendo con el uso del tapaboca por un tiempo prolongado.

Rondón explicó que aunque el término puede sonar fuerte y fue definido por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler, una característica de la esquizofrenia: el ensimismamiento y la dificultad para relacionarse o una forma leve de autismo, es lo que está pasando actualmente con los niños y el tapabocas.

"Compartiendo con estos niños en clase, ellos han manifestado que se sienten como encerrados usando el tapaboca y que lo único que escuchan decir a sus padres es usa tapaboca que te puedes contaminar, sin darle otras opciones que se pueden manejar de forma paralela; es decir esta pandemia no es sólo aprender a usar el tapabocas, es también aprender a desarrollar otras actividades".

Como educadores y padres estamos en la obligación de buscar otras alternativas como las escuelas de artes, deportes al aire libre - ojo cuando hablo al aire libre, me refiero al patio de su casa-; jugar con nuestros hijos dentro del hogar, promover las actividades de movilización, generar la risa y sacar al niño de ese encierro en el cual se encuentra, que no es encierro de casa, si no en si mismos.

"Es por ello que hago hincapié que el ensimismamiento hay que detectarlo y sacarlo del juego, porque es un arma de doble filo para nuestros hijos y las actividades escénicas son ideales porque les permite pasearse por todos los ámbitos, no podemos dejar que la pandemia nos gane la batalla de salud física y mental de los pequeños de la casa".

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

