Venezolano Machís logró gol de récord histórico para el Granada

El tanto marcado por el venezolano Darwin Machís en la derrota sufrida por el Granada este lunes ante el Betis (2-1) ha servido para que el conjunto rojiblanco alcance su récord goleador histórico en una temporada en el fútbol profesional español, con ochenta dianas.

Loading...

Foto: Referencial

Es la primera vez en sus noventa años de historia que el Granada llega a los ochenta goles en partido oficial en una campaña, superando los 79 anotados en la temporada 1956-57, según la cuenta de Twitter @LaLigaenDirecto.

El cuadro andaluz ha conseguido una nueva marca histórica en el fútbol profesional porque en la campaña 2005-06 llegó a los 84 goles, pero entonces militaba en Tercera División.

El récord goleador del Granada ha llegado en la temporada en que el conjunto rojiblanco va a jugar más partidos oficiales en toda su historia, ya que ha conseguido los ochenta tantos en 55 compromisos y aún tiene que disputar tres más de LaLiga Santander para cerrar el curso.

Este dato contrasta con el hecho de que el equipo granadinista es el que más goles ha recibido esta campaña en LaLiga Santander, con un total de 57 tantos en contra en 35 partidos, una media de casi dos por encuentro.

El tanto de Machís ante el Betis también sirvió para que el cuadro dirigido por Diego Martínez enlace diez partidos seguidos de liga como visitante en Primera División marcando, algo que no ocurría desde hace casi ochenta años.

Aparte de Machís: El técnico del Deportivo, partidario de la continuidad del venezolano Miku

El internacional venezolano Miku Fedor concluye su contrato con el Deportivo en las próximas semanas y su entrenador, Rubén de la Barrera, se mostró partidario de su continuidad en la plantilla el próximo curso por lo que aporta en el terreno de juego y en el vestuario.

Miku llegó al Deportivo el pasado mes de septiembre tras haber estado en ligas menores como la de la India y la chipriota; le costó ponerse en forma y calibrar la puntería, pero acabó siendo clave para el equipo con siete goles que permitieron al conjunto gallego acceder a la Primera Federación.

"Miku me parece un pedazo de delantero. No sé si se lo he transmitido a él, pero sí al staff, que es una pena no haberlo tenido años atrás. Ha tenido el infortunio de las lesiones este año pero ha demostrado todo lo que es. Que en el momento que se encuentre bien y con cierta regularidad, tiene gol, recursos para finalizar y es un tío espectacular", comentó.

El entrenador incidió en que Miku es "una persona maravillosa y el vestuario agradece tener gente como él".

"Todo eso hace que tengas que valorar esa posibilidad (de renovarle). Además, es un jugador que está feliz aquí, en la ciudad", matizó.

De la Barrera señaló que los "números" de Miku "están ahí y el rendimiento que ha tenido ha posibilitado al equipo, en un momento que no fue fácil para nadie"; alcanzar la Primera Federación, nueva categoría de bronce del fútbol español.

El entrenador también recordó que Miku "venía de muchísimo tiempo sin poder entrenar y competir de la manera que un jugador necesita y requiere".

EFE

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...