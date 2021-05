Más de 10 días llevan los transportistas a la espera de gasoil

Desde hace más de diez días conductores de vehículos de carga pesada se encuentran a las afueras de la estación de servicio El Trébol, ubicada a un lado de la Autopista Regional del Centro, se mantienen a la espera del gasoil, sin todavía obtener una respuesta positiva por parte de las autoridades competentes.

Según lo manifestado por los transportistas, en dicha estación de servicio llega el combustible todos los días, sin embargo son muy pocas las unidades que pasan en las colas para poder abastecerse y así poder continuar con su trabajo.

En este sentido, Dimas Corro resaltó que más de 100 transportistas se encuentran paralizados, "para nosotros no llega el gasoil, desde el día viernes no pasa ninguna unidad de las colas y sólo equipan los llamados VIP, es decir aquellos que pagan por el puesto".

Asimismo, Nelson Bastidas mencionó que desde hace 9 días están en la cola y desde entonces no han ido a su casa, "ellos le llaman apoyo a los que pagan hasta 60 dólares para pasar en la estación de servicio, están surtiendo y nada que nos pasan a nosotros, ya está bueno, nosotros tenemos que trabajar y familia que mantener, pero estar aquí nos paraliza y no vemos dinero para mantener a nuestras familias".

Darwin Mogollón resaltó que vivir así no es justo para ellos, "si uno no tiene un contacto no equipa de gasoil, lamentablemente nosotros no tenemos dinero suficiente para hacerlo, nosotros no queremos violencia ni trancar la Autopista, pero somos seres humanos que no tienen ni un baño para hacer nuestras necesidades".

De igual forma, los transportistas mencionaron que en la cola se encuentran personas que no son del estado Aragua, tal es el caso de Alexis Rondón, quien reside en San Cristóbal, "desde el estado Carabobo estoy haciendo cola, es decir tengo más de 18 días en cola, yo cargo azúcar y debo tener el gasoil suficiente para poder llegar a nuestro destino".

José Borrero además denunció que al momento de surtir no les llenan el tanque, sino máximo 200 litros, "para conseguir más debemos pagar en dólares, soy de San Cristóbal y aquí estamos cuidándonos uno con otro, no existe ningun tipo de solidaridad y los beneficios son para aquellos que tienen dólares", finalizó.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | ARLENIS LÓPEZ (pasante)

