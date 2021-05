Ciclista aragüeña Carliany Martínez enfocada en revalidar su título nacional

Todo está servido para que la juvenil aragüeña Carliany Martínez reaparezca en una cita de alta competencia con el campeonato nacional de pista y ruta que arranca hoy en la ciudad de Valencia en el estado Carabobo. La mesa está servida para que la ciclista sume un lauro más en su naciente carrera.

Carliany Martínez representará al estado Aragua en el campeonato nacional de ciclismo en Valencia, del 10 al 16 de mayo

La muchacha, natural de Maracay, que tiene su residencia en Santa Cruz municipio Lamas, ha mantenido una preparación óptima bajo las órdenes de su entrenador, el cubano Antonio Castillo.

Martínez, de 17 años de edad, es parte de la selección juvenil del estado Aragua y está enfocada en revalidar su título en la prueba de keirin (pista) que alcanzó en Caracas en el año 2019. Un año antes, inscribió su nombre en un campeonato nacional como ganadora de los 400 metros.

"He mantenido una gran preparación" dijo la ciclista, señalando que ha trabajado muy fuerte desde que comenzó este 2021.

Tiene confianza en sus condiciones, exponiendo que el campeonato nacional es el termómetro para seleccionar a los abanderados de Venezuela que participarán en los próximos Juegos Bolivarianos de Sucre y de la Juventud en Bolivia, que están pautados para realizarse en noviembre próximo.

"La preparación ha sido muy exigente, pero tiene que dar los resultados esperados. El profesor Castillo, quien me ha apoyado dentro y fuera de las pistas, organizó un gran plan de trabajo, por lo que confiamos que todo tiene que salir bien", destacó.

No se considera favorita, mencionado que las representantes del estado Lara son bastante fuertes. "Además de la preparación física, también he trabajado en lo mental, en la concentración para cuidar todos los detalles", afirmó.

Martínez sabe que los ojos de todas las delegaciones en el evento nacional de Valencia estarán sobre ella, pero asegura que prefiere hacerse ver como integrante de la selección de Aragua que va a competir por alcanzar un gran resultado.

"En el 2016 pocos me conocían, realmente me estaba iniciando en una cita nacional de alta categoría, y ese año logré quedar como subcampeona. En los años siguientes pude sumar los máximos honores gracias a la preparación, además al apoyo moral de mi familia que siempre han estado conmigo", aseveró.

Ha asimilado que ganar un cupo en la selección nacional le corresponde solo a los atletas que acumulan excelentes resultados, por lo que insiste que el campeonato de Valencia es el evento más notorio en estos momentos por la cita internacional que se avecina.

"Pese a la situación que estamos viviendo en todo el mundo por la pandemia a causa del Covid-19, nos planificamos bien para entrenar, por supuesto, manteniendo todas las medidas de bioseguridad en virtud de evitar el contagio del virus", resaltó.

Carliany tiene programado competir en pista y en ruta, durante este campeonato nacional. Su performance le permite participar en dichas modalidades.

"En el velódromo Máximo Romero estarán los mejores del país, hombres y mujeres, de igual manera en la ruta que ha sido programada por la Federación, tanto en las categorías elite y juvenil. Nuestros objetivos están enfocados en los mejores resultados, y no lo pienso solo en lo individual, sino también como equipo, es decir, por toda la selección de ciclismo del estado Aragua", enfatizó la atleta.

PERFIL DE CARLIANY MARTÍNEZ

Carliany nació en Maracay el 3 de julio del año 2003; tiene una gemela (Carolay) y ambas son las menores. De la unión de sus padres, José Martínez y Carolina González, están los mayores, Beckenbauer y Carolina. Su residencia la tiene ubicada en el sector San Rafael de Santa Cruz.

La atleta de la categoría juvenil buscará revalidar su título obtenido en el año 2019

La joven ciclista, que tiene un peso de 52 kilogramos y mide 1.52, ha logrado estudiar y el año pasado sacó el bachillerato. Pese a la rutina de entrenamientos y del quehacer diario, quiere estudiar leyes, aunque también afirma que desea prepararse para hablar inglés "perfectamente".

Dijo que su pasión es el ciclismo, pero tiene en mente mantener una formación académica que le permita más adelante graduarse como profesional. "Mi hermano es miembro de las Fuerzas Armadas de Venezuela y me ha ayudado mucho, me ha motivado, por lo que quiero estudiar para darle esa alegría a mi familia", puntualizó.

De su familia solo ella se dedicó al ciclismo de competencia. "Cuando pequeña era algo traviesa y mi mamá me metió en la escuela de ciclismo de Santa Cruz. Para ese momento tendría ocho años de edad y mi entrenador fue el profesor Francisco Castillo. Desde ese instante comenzó mi pasión por este deporte", detalló.

"Mi gemela no quiso practicar ciclismo como yo, pero desde que me inicié lo he hecho con mucho esfuerzo, ha sido por voluntad y por supuesto por el apoyo de mis padres, hermanos, entrenadores y compañeros de selección", acotó.

Martínez es campeona regional en varias modalidades, que le ha permitido ese reconocimiento de gran competidora desde la masificación. "A partir de los 13 años de edad he sumado triunfos y buenos resultados, por ello fui llamada a la selección de Aragua, por lo tanto no quiero desmayar hasta llegar al equipo nacional".

La ciclista sufrió en el 2019 un accidente en medio de un entrenamiento que le provocó pérdida de conocimiento y una situación de desmemoria por más de una hora, además de hematomas y cortadas en la cara y el cuero cabelludo.

"Tuve una fuerte caída a causa una distracción y por no tomar en consideración una recomendación de mi entrenador. Fue difícil, muy duro. Me indicaron que decía cosas que ni idea tengo de haberlas dicho; no recuerdo cuando me levantaron, tampoco donde me llevaron, pero afortunadamente me recuperé rápido. Del golpe sólo quedó una cicatriz, del accidente, debo tener precaución y seguir las indicaciones del entrenador", enfatizó la jovencita.

ADMIRA A VARIOS ATLETAS

Martínez, como todas las estrellas del deporte mundial, tiene sus ídolos, hombres y mujeres que han brillado en diferentes disciplinas, en especial en el siglo XXI.

Por ser aragüeña inmediatamente habla del pelotero Miguel Cabrera (Tigres de Detroit en la MLB) y de la futbolista Deyna Castellanos (Atlético Madrid de la Liga Femenina Española): "Son de mi estado y tienen un reconocimiento donde llegan. Son mis favoritos como venezolanos, los admiro, quisiera conocerlos algún día, sería magnífico hablar con ellos, tomarme fotos", expresó.

También hizo referencia a las venezolanas Yulimar Rojas (Salto Triple) y Stefany Hernández (BMX), ambas ganadoras de medallas en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016, la primera con plata y la otra con bronce. "Han dejado muy en alto el nombre del país, han estado en la máxima cita deportiva y es magnífico, porque en mis objetivos está, defender los colores de Venezuela en una cita olímpica y ellas me motivan".

Carliany hizo mención a dos ciclistas del reglón femenino. La primera, la venezolana Daniela Larreal, velocista que participó en distintos eventos internacionales. "No la vi, pero me han dicho que tenía excelentes condiciones, incluso, recibió diploma en unos Juegos Olímpicos", apuntó.

La otra ciclista que Martínez hace referencia es Kristina Vogen, la alemana que paralizaba al mundo en cada participación. Esta ´pistard´, la más laureada de su país, como multicampeona mundial y ganadora de dos medallas de oro en JJOO (Londres 2012 y Río 2016), en el 2018 sufrió una fuerte caída al impactar con una compañera en un entrenamiento, que ocasionó que quedara parapléjica a la edad de 27 años.

"Vogen es mi inspiración, por todo lo que logró, es un ejemplo de constancia y esmero. De verdad fue una ciclista de pista y ningún otro le arrebatará sus logros. Insisto, es mi inspiración", recalcó la jovencita.

¿AYUDA OFICIAL?

Escuchar el relato de Carleany sobre sus entrenamientos, sus objetivos y aspiraciones, manteniendo la humildad y con un verbo muy serio pese a su corta edad, ocasiona sin duda alguna preguntarse: ¿dónde está el respaldo oficial para cubrir el transporte, su dieta de alta competencia y sus medicamentos?

En el transcurso de la conversación hizo saber que el vicepresidente de la Federación Venezolana de Ciclismo le dio una bicicleta, con la cual corre ruta y la ha bautizado como "Herbie". "Gracias a mis resultados me dieron la bicicleta, incluso, hay entes privados que nos apoyan, porque mantenerla en buen estado y tener los implementos no es fácil", mencionó en algún momento de la entrevista.

No tiene beca deportiva y ningún otro apoyo monetario. Por ello no vive con sus padres en Santa Cruz, sino con una tía en Maracay, porque se le hace difícil trasladarse desde su casa para entrenar en la planificación que han preparado hasta por siete días a la semana.

Carliany Martínez es una joya que cada vez brilla más por sus logros, se está puliendo a base de esfuerzo y esmero, por lo que motiva imaginarse (en un ejercicio mental), hasta dónde puede llegar con respaldo de la alcaldía de Lamas, del IRDA, de la gobernación de Aragua, incluso, del Ejecutivo nacional. Es una campeona de Aragua y su nombre ya suena en Venezuela; es una atleta aragüeña para el mundo!

