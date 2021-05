Nuevamente la cantante Frida Sofía volvió a compartir en las redes sociales un mensaje del supuesto abuso que sufrió por parte de su abuelo, el músico Enrique Guzmán.

A pesar que en los últimos días se ha enfocado en su faceta como empresaria, la influencer no deja de un lado las denuncias de agresión sexual que hizo sobre el cantante mexicano de origen venezolano.

A través de sus "stories" de Instagram, la hija de Alejandra Guzmán compartió una publicación de otro perfil que la apoya en sus declaraciones. "Tú sabes lo que hiciste y has hecho por mucho tiempo, no solo a mí, pero eso ya lo cargas en tu conciencia y de ahí, tu mente depravada y tus mentiras siempre serán tu propia cárcel", escribió.Frida Sofía

Además, Frida Sofía expresó que no teme seguir con las acusaciones sobre su pariente: "¡A mí no me das miedo y a mí no me vas a callar".

En consecuencia, Frida Sofía sigue convencida de hacer justicia sobre el supuesto abuso que sufrió por parte de Guzmán, quién según su nieta, la tocó indebidamente cuando apenas tenía cinco años de edad. No obstante, el cantante niega rotundamente el relato de la joven.

