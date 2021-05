Caraotas y lentejas son los granos más llevados por los maracayeros

Aunque se esperaba que con el anuncio del nuevo salario y el alza del dólar, muchos de los productos que se observan en los anaqueles presentarían un aumento en su precio, este no fue el caso para las Caraotas, lentejas y granos en general, ya que continúan siendo el resuelve de la comida de los ciudadanos.

Durante un recorrido por diferentes establecimientos de la ciudad de Maracay, los comerciantes manifestaron que la venta de los granos se mantienen activas, ya que muchas personas optan por comprarlo para así poder rendir las comidas, por lo que las caraotas y frijoles son los preferidos por los consumidores.

En este sentido, Aurora Díaz manifestó que las caraotas son las más compradas, ya que rinden mucho más, "los precios se han mantenido hasta los momentos, a pesar del precio del dólar los mismos no han aumentado, los granos son los productos que no pueden faltar en los mercados".

Asimismo señaló que en el local donde labora, siempre le piden a los proveedores caraotas, frijoles y lentejas, "es lo que más lleva la gente, por esa razón no podemos dejar de pedirlos, siempre salen no importa el precio que tengan, pero hasta los momentos no han aumentado".

Por su parte, Ana Toro mencionó que hasta la fecha no ha aumentado los granos, "la última vez que los proveedores nos trajeron mercancía la mantuvieron al precio, por esa razón no hemos aumentado los precios, debemos esperar que llegue el nuevo pedido para ver si presentan alguna diferencia en sus precios".

Por último, Toro resaltó que los granos que más compran en su local son las lentejas y caraotas, "eso son los que más se llevan los ciudadanos, los granos siempre se han vendido".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

