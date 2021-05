Luego de la designación en Venezuela de un nuevo Consejo nacional Electoral (CNE), Luis Almagro, secretario general de la Organización de Los Estados Americanos (OEA), rechazó y condenó estas acciones.

Loading...

Almagro considera que estas designaciones son contrarias al Estado de Derecho democrático y la independencia de los Poderes políticos del Estado.

En este sentido, recordó a través de un comunicado que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos en su Resolución CP/RES. 1164, aprobada el 9 de diciembre de 2020; rechazó las elecciones celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020, no reconoció sus resultados.

Esto por no ser libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional; carece de imparcialidad y transparencia; no cuenta con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no liberar a los presos políticos; por la falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble.

“Esta ilegitimidad de origen vicia de nulidad sus actos y decisiones, así como cualquier legislación que aprobara”, reza el escrito.

Asimismo, y en consecuencia, la Secretaría General condenó las acciones de aquellos integrantes de la Comunidad Internacional que han inducido negociaciones para intentar validar un acuerdo entre “colaboracionistas y la dictadura”.

“Estas acciones también constituyen un claro apoyo a la dictadura y sus crímenes, contribuyendo a la profundización de la crisis política, social y económica en el país”, dice Almagro.

elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...