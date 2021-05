Transportistas continúan en las colas a la espera del gasoil

Conductores de las diferentes líneas de transporte público en la entidad, manifestaron que continúan en la odisea a la espera del gasoil, razón por la que además muchos de ellos llevan hasta 15 días sin trabajar.

Señalaron que equipar las camionetas se ha convertido en una lotería, ya que pueden pasar hasta 8 días en una cola a las afueras de una estación de servicio y después simplemente les indican que no llegara el combustible, por lo que deben retirarse a sus hogares con las manos vacías.

En este sentido, Ángel Rugan manifestó que desde el jueves pasado en horas de la noche está en una cola en la avenida Mariño y hasta el momento no había podido surtir la camioneta de transporte público con la cual se gana la vida y le lleva el alimento a su familia.

"Hasta el día de hoy tenemos ya ocho días esperando que llegue el gasoil, el día martes nos quitaron la cédula, pero después de una larga espera nos informaron que el combustible no iba a llegar, seguimos aquí esperando y así poder trabajar", señaló Rugan.

Asimismo, Rolando Mavare catalogó como desesperante la espera por el combustible, "tenemos que prácticamente vivir en las colas, no podemos ir a nuestras casas ni siquiera para bañarnos, ya que si nos retiramos simplemente perdemos el lugar en la cola".

De igual forma, Sergio Corredor destacó que ya tiene 16 días sin poder trabajar, "si no tenemos combustible no podemos continuar prestando el servicio a los usuarios, es una situación que nos afecta tanto a ellos como a nosotros y nada que nos dan una respuesta".

Por su parte, José Molina manifestó que los transportistas viven es de su día y día, tanto tiempo sin trabajar les implica tener que ingeniárselas para poder sobrevivir, "vivimos de esto, nos ha tocado hacer de todo para mantenernos y mantener a nuestras familias, ser colectores, trabajar en lo que venga".

Carlos Ramírez recalcó que la problemática ya lleva mucho tiempo y hasta la fecha no han obtenido ningun tipo de respuesta, "aquí seguimos haciendo nuestra cola, esperando por el combustible, según nos indicaron llegará el día de hoy (ayer) pero todavía no tenemos nada concreto, de no llegar continuaremos acá en la cola".

Por último, los trabajadores del volante hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a solucionar el problema de la distribución del combustible, en especial del gasoil, ya que gran parte del transporte público se encuentra sin prestar servicio por la escasez del mismo.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | ARLENIS LÓPEZ (pasante)

