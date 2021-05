Días pernoctando en las colas de gasolina no garantiza el equipamiento

Estar en una cola para surtir de combustible es una especie de lotería para los conductores y choferes, aseveraron que dormir o madrugar en una de las colas no es un aval para abastecer los vehículos.

Con respecto al tema, Remington Colmenares comentó, "la odisea es que llegue la gasolina todos los días, hay veces que se logra abastecer y otras no, es un trajín estar en las colas; a veces tres días de cola y eso no garantiza que surtas el carro, hay que ligar que llegue la gandola".

Asimismo, Rosa Montilla señaló, "en cada cola, en cada trasnochada sólo tenemos que contar con la bendición de Dios, lo que se haga o no es en vano, los que nos queda es esperar si se puede o no echar combustible; estamos viviendo tiempos difíciles y nosotros mismos como habitantes no queremos crear conciencia de la situación que acarrea esta problemática. Todo es un negocio, todo es una trampa y así no vamos a prosperar".

Por otra parte, Yaneth Irigoyen indicó, "es un poco complicado para poder echar gasolina, se debe apuntar esta actividad en el día a día de los que tenemos vehículos, yo he permanecido en las colas 3 o 4 días, y si en la estación de servicio llega hasta el número que tienes asignado logras abastecer, sino pierdes el tiempo y tienes que esperar la próxima gandola, así de sencillo".

En un recorrido por algunas estaciones de servicio por el municipio Mariño se pudo observar que en dos de ellas estaban abasteciendo de la ansiada nafta, tomando en consideración que los conductores tenían en la cola al menos 2 días de espera.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

