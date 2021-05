A 3 dólares subió el costo del pasaje hacia las costas aragüeñas

Entre 2 y 3 dólares subió el costo del pasaje desde el terminal de Maracay hacia las zonas costeras de Ocumare y Choroní, los usuarios de las rutas aseguraron que les sorprendió la noticia, generando molestia y confusión.

Pedro Rodríguez vive en Ocumare de la Costa y baja con regularidad a Maracay a comprar mercancía para el negocio que tiene en la playa, situación que ve cuesta arriba con el sorpresivo aumento del pasaje.

"Yo me vine de Ocumare y pagué 1 dólar y en divisas, tal como lo exigen los choferes y me estoy regresando y el fiscal nos da la maravillosa noticia que son 2 dólares, imposible, imagínate tú casi 10 dólares semanales. La situación se complica porque toda la mercancía cara para el negocio y ahora voy a tener que sumarle el costo del pasaje".

De igual forma, Ingrid Bandre opinó, "vivo en Ocumare, fui diagnosticada con cáncer de mama y todos los lunes vengo a Maracay para recibir tratamiento, el lunes pagué 2 dólares por el puesto de mi hija y mío; ahora que voy de regreso debo pagar 4 dólares, más el pasaje de la maleta".

Mencionó que los choferes cobran por llevar el equipaje como si fuese una persona. "Si llevas muchas maletas o bolsos te cobran un dólar y si las llevas en el pasillo es peor porque te quieren cobrar más caro, a dónde iremos a llegar con esta situación del transporte y el combustible".

Miguel Landaeta señaló, "yo trabajo de cualquier tigrito que me salga, vivo en Choroní, pero viajo con regularidad a Maracay, para hacer uno que otro trabajito, por ejemplo en esta oportunidad me voy a regresar y ahora debo pagar 2 dólares fin de mundo, ahora voy a reducir los viajes a Maracay, lo que va a mermar mis ingresos".

Mientras que Yajaira Márquez comentó, "viajar hacia las costas de Aragua se ha vuelto cada día más difícil, yo trabajo hacia la zona playera y ahora con esta tremenda noticia del aumento del pasaje, dudo mucho que pueda mantener mi negocio".

Finalmente, María Albornoz expresó, "fin de mundo, yo traje fue un dólar, tal como lo cobran en divisa, ya que obtenerlo es bien difícil, para que ahorita me digan que son 2 ó 3, no hay pago móvil, no hay bolívares imagínate tú, alguien tiene que ponerle fin a esta situación con el precio del pasaje".

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

